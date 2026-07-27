Χάος σε φιλικό αγώνα: Η διαιτήτρια έχασε τις αισθήσεις τις από αγκωνιά σε γενική σύρραξη

Ένα απίστευτο περιστατικό σημάδεψε το φιλικό προετοιμασίας ανάμεσα στη Μετς και τη Φορτούνα Σιτάρντ, καθώς η διαιτητής της αναμέτρησης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια γενικευμένης σύρραξης και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Το παιχνίδι ξέφυγε από κάθε έλεγχο λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 40ό λεπτό, ο Ζεσί Ντεμανγκέ της Μετς επιχείρησε να ανακόψει τον Λεκουίντσιο Ζεεφούικ τραβώντας τον παρατεταμένα από τη φανέλα, με τον ποδοσφαιριστή της Φορτούνα Σιτάρντ να αντιδρά και να ακολουθεί έντονη αψιμαχία.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές μπήκαν στη συμπλοκή, με τη διαιτητή Ματίλντ Ντεμονσέ να προσπαθεί να τους χωρίσει. Στην προσπάθειά της, όμως, βρέθηκε ανάμεσα στους παίκτες και δέχθηκε κατά λάθος μια δυνατή αγκωνιά, πέφτοντας στο έδαφος.

Terrible image d'une échauffourée lors du match amical Metz-Fortuna Sittard, quand Lequincio Zeefuik réagit mal à un tirage de maillot de Jessy Deminguet.



Dans l'agitation, l'arbitre de la rencontre Mathilde Demoncay a fini à terre.



[🎥: @FossoSzn] pic.twitter.com/yrNauDt2J9 — 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) July 25, 2026

Οι ποδοσφαιριστές αντιλήφθηκαν άμεσα τον τραυματισμό της και κάλεσαν το ιατρικό επιτελείο. Η 26χρονη ρέφερι δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, όμως από τη ζάλη που ένιωθε και τα συμπτώματα διάσεισης δεν μπορούσε να συνεχίσει να διευθύνει την αναμέτρηση.

Τη θέση της ως πρώτης διαιτητή ανέλαβε ένας από τους βοηθούς της, ενώ η Ντεμονσέ παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο ως τέταρτη/βοηθητική αξιωματούχος. Με την επανέναρξη του αγώνα, ο νέος διαιτητής τιμώρησε με κίτρινη κάρτα τόσο τον Ντεμανγκέ όσο και τον Ζεεφούικ, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στο επεισόδιο.

Αξιοσημείωτη λεπτομέρεια αποτελεί το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη μπροστά από την εξέδρα των φιλάθλων της Φορτούνα Σιτάρντ, όπου δεσπόζει το μήνυμα «Respectez l'arbitre» («Σεβαστείτε τον διαιτητή»), δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ειρωνική εικόνα.