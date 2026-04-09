Χάος σε κηδεία: Δύο γυναίκες ανακάλυψαν ότι είχαν τον ίδιο άνδρα και πλακώθηκαν πάνω από το φέρετρο

Δύο γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια… πάνω από ένα φέρετρο, όταν αποκαλύφθηκε πως και οι δύο διατηρούσαν ερωτική σχέση με τον άνδρα που βρισκόταν νεκρός μέσα σε αυτό.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στην πόλη Βερακρούζ στο Μεξικό, μετατρέποντας μια στιγμή πένθους σε σκηνή έντονης αντιπαράθεσης. Οι δύο γυναίκες, που μέχρι εκείνη τη στιγμή θρηνούσαν, βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια απρόσμενη αλήθεια: μοιράζονταν τον ίδιο σύντροφο.

Η ένταση ξεκίνησε όταν η μία πλησίασε το φέρετρο και, εμφανώς συγκινημένη, ψιθύρισε «Αγάπη μου, θα μου λείψεις». Η φράση αυτή λειτούργησε ως σπίθα για την άλλη γυναίκα, η οποία άρχισε να υποψιάζεται την ύπαρξη παράλληλης σχέσης, μια υποψία που γρήγορα μετατράπηκε σε βεβαιότητα.

Ακολούθησαν σκηνές απείρου κάλλους, με τις δύο γυναίκες να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες και, μέσα σε δευτερόλεπτα, να περνούν στη σωματική σύγκρουση. Ο καβγάς κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε έφτασαν στο σημείο να μετακινήσουν σχεδόν το καπάκι του φερέτρου, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Μέσα στη γενικευμένη αναστάτωση, η μία άρπαξε ένα μπουκέτο με κρίνα από τα λουλούδια της κηδείας, με την άλλη να επιχειρεί να της το αποσπάσει, μετατρέποντας την τελετή σε ένα σκηνικό έντασης και χάους. Οι φωνές των παρευρισκομένων δεν στάθηκαν αρκετές για να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Τελικά, η παρέμβαση ενός ατόμου ντυμένου στα μαύρα αποδείχθηκε καθοριστική. Πλησιάζοντας αποφασιστικά, άρπαξε τη μία γυναίκα από τον ώμο και κατάφερε να δώσει τέλος στη συμπλοκή, αποκαθιστώντας, έστω και προσωρινά, την τάξη σε μια τελετή που είχε ήδη στιγματιστεί από το πρωτοφανές περιστατικό.