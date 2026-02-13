Χάος σε πτήση Τουρκία-Μάντσεστερ: «Ρινγκ» η καμπίνα του αεροσκάφους - Αίματα και σπασμένα δόντια

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Jet2 από την Τουρκία με προορισμό το Μάντσεστερ, όταν έντονος καβγάς μεταξύ Βρετανών επιβατών οδήγησε τον κυβερνήτη στην απόφαση για έκτακτη εκτροπή και προσγείωση στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με επιβάτες, η ένταση ξεκίνησε όταν ένας άνδρας φέρεται να προσπάθησε να αρπάξει το κινητό συνεπιβάτη του. Το περιστατικό κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με ανταλλαγή γροθιών και συμπλοκή στον διάδρομο του αεροσκάφους, μπροστά σε οικογένειες, παιδιά και ηλικιωμένους, αναφέρει η DailyMail.

Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για σκηνές πανικού, περιγράφοντας αίματα στα καθίσματα και σπασμένα δόντια στο πάτωμα. Όπως ανέφεραν, ένας από τους εμπλεκόμενους είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ενώ φέρεται να προχώρησε και σε ρατσιστικές εκφράσεις πριν συγκρουστεί τόσο με άλλους επιβάτες όσο και με μέλη του πληρώματος.

«Σε κάποια στιγμή η κατάσταση ξέφυγε εντελώς και πιάστηκαν στα χέρια. Οι επιβάτες ήταν τρομοκρατημένοι», δήλωσε ταξιδιώτης, περιγράφοντας την ατμόσφαιρα ως απολύτως χαοτική. Άλλοι επαίνεσαν το πλήρωμα για τον ψύχραιμο και επαγγελματικό χειρισμό της κρίσης, αλλά και επιβάτες που παρενέβησαν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να στηρίξουν όσους είχαν πανικοβληθεί.

Μετά την αναγκαστική προσγείωση στις Βρυξέλλες, αστυνομικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων. Ο πιλότος, απευθυνόμενος στους επιβάτες, φέρεται να ανέφερε ότι σε 30 χρόνια καριέρας μπορεί «να μετρήσει τις έκτακτες προσγειώσεις στο ένα χέρι», σημειώνοντας πως δεν είχε ξαναβιώσει τόσο βίαιο περιστατικό εν πτήσει.

Η πτήση συνέχισε τελικά για το Μάντσεστερ μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Η εταιρεία χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των εμπλεκομένων «απαράδεκτη» και ανακοίνωσε ότι θα τους επιβληθεί ισόβιος αποκλεισμός από τις πτήσεις της.