Χάος στη Δρέσδη: Ντου οπαδών και διακοπή στο Ντιναμό - Χέρτα

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στον αγώνα της Ντιναμό Δρέσδης με τη Χέρτα Βερολίνου, όταν η κατάσταση στις εξέδρες ξέφυγε και μεταφέρθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπαδοί των δύο ομάδων προκάλεσαν επεισόδια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χάος και να διακοπεί προσωρινά η αναμέτρηση.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ομάδες φιλάθλων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκαν προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι αντίπαλοι οπαδοί, ενώ υπήρξε και ανταλλαγή φωτοβολίδων. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με την κατάσταση να ξεφεύγει από τον έλεγχο των ανθρώπων ασφαλείας του γηπέδου.

04.04.2026🇩🇪SG Dynamo Dresden - Hertha BSC, Hertha presented Dynamo Flag. They sang „where are your flags?“, click here for more: https://t.co/WDznWEwzvD



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/DBgXUiC4G4 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) April 4, 2026

Η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει, εισερχόμενη στον αγωνιστικό χώρο για να απομακρύνει τους εμπλεκόμενους και να επαναφέρει την τάξη. Οι ποδοσφαιριστές οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια, ενώ ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι για αρκετά λεπτά μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση.



Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, πετάχτηκαν φωτοβολίδες από τις εξέδρες, ενώ αναφέρθηκαν και κινήσεις οπαδών που προσπάθησαν να πλησιάσουν αντίπαλους φιλάθλους, γεγονός που αύξησε την ένταση. Μετά την παρέμβαση των αρχών και την απομάκρυνση των οπαδών, το ματς συνεχίστηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.



