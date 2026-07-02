Χάος στη Γαλλία για έναν ανεμιστήρα: Έσπασαν πόρτες, επενέβη η Αστυνομία- Δακρυγόνα και τραυματισμοί

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης (2/7) σε καταστήματα Lidl σε ολόκληρη τη Γαλλία, όταν χιλιάδες καταναλωτές έτρεξαν να προλάβουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και φορητά κλιματιστικά ενόψει του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τη χώρα το Σαββατοκύριακο.

Η αλυσίδα είχε διαθέσει προς πώληση περίπου 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά, ωστόσο σε πολλές περιοχές τα διαθέσιμα τεμάχια αποδείχθηκαν πολύ λιγότερα από τη ζήτηση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, συνωστισμό και επεισόδια.

Όποιος προλάβει...

Στη Ναντέρ, έξω από το Παρίσι, περισσότεροι από 100 καταναλωτές εισέβαλαν στο κατάστημα αμέσως μετά το άνοιγμα, προκαλώντας ζημιές στην κεντρική είσοδο. Σύμφωνα με το BFMTV, μόλις περίπου δέκα άτομα κατάφεραν τελικά να αγοράσουν συσκευή, ενώ δεν έλειψαν οι έντονες λογομαχίες.

Σύμφωνα με τη leparisien, ανάλογη ήταν η εικόνα και στο Σεν-Ζερμέν-αν-Λε, όπου το απόθεμα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν διέθετε καθόλου φορητά κλιματιστικά και είχε μόλις περίπου 50 ανεμιστήρες, αριθμό που αποδείχθηκε ανεπαρκής μπροστά στις εκατοντάδες των καταναλωτών που είχαν σχηματίσει ουρές από τις 7:30 το πρωί.

Les climatiseurs et ventilateurs sont pris d'assaut au Lidl de Nanterre.



La porte du magasin a été arrachée, quelques bagarres.



La police vient d'arriver sur place.#Lidl #Canicule #Nanterre pic.twitter.com/62Flt6gxZP — Luc Auffret (@LucAuffret) July 2, 2026

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν όταν οι πελάτες άρχισαν να διεκδικούν τα τελευταία διαθέσιμα προϊόντα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Αστυνομίας για την αποκατάσταση της τάξης. Βίντεο από τις συμπλοκές και τον συνωστισμό αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν γρήγορα viral.

Παρόμοια περιστατικά σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Ορζεβάλ επικράτησε επίσης μεγάλη αναστάτωση, ενώ στο Σεν-Ζερμέν-λε-Κορμπέιγ, στην Εσόν, περίπου 200 οχήματα προκάλεσαν κυκλοφοριακό χάος γύρω από το κατάστημα, με τη Χωροφυλακή να επεμβαίνει για να αποκαταστήσει την κυκλοφορία.

Πολλοί καταναλωτές αποχώρησαν απογοητευμένοι ύστερα από πολύωρη αναμονή χωρίς να καταφέρουν να αγοράσουν προϊόν, κατηγορώντας τη Lidl ότι δεν είχε προετοιμαστεί επαρκώς για τη μεγάλη προσέλευση.

Την ίδια ώρα, λίγοι ήταν εκείνοι που κατάφεραν να εξασφαλίσουν κλιματιστικό ή ανεμιστήρα, με ορισμένους να πανηγυρίζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την... «επιτυχία» τους.

Η αυξημένη ζήτηση για συσκευές κλιματισμού καταγράφεται σε ολόκληρη τη Γαλλία, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Carrefour, Αλεξάντρ Μπομπάρ, μόνο τη Δευτέρα 22 Ιουνίου πωλήθηκαν περισσότερα από 30.000 κλιματιστικά και ανεμιστήρες, αριθμός σχεδόν χίλιες φορές μεγαλύτερος από εκείνον μιας συνηθισμένης ημέρας.