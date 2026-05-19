Χάος στη Βουλή-Φλωρίδης σε Ζωή: Θα αφανιστείτε, έρχονται οι σωστοί τιμωροί Τσίπρας και Καρυστιανού

Εν μέσω ακραίας έντασης συνεδριάζει από νωρίς το πρωί η Ολομέλεια, με τα αιτήματα για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αρχικώς και την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες - εξπρές των πολιτικών προσώπων στη συνέχεια, να πυροδοτούν πολλαπλές εστίες πολιτικής ανάφλεξης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας στη ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης, μιλώντας για «σκανδαλώδη» και «αεροπλανική» διάταξη μέσω της οποίας επιχειρείται «κατάχρηση εξουσίας» σε βάρος πολιτικών αντιπάλων. Μάλιστα επιτέθηκε προσωπικά στον υπουργό Δικαιοσύνης λέγοντας πως «θα ελεγχθεί ποινικά γι’ αυτό που κάνει».

Φλωρίδης σε Κωνσταντοπούλου: Θα σας συνιστούσα να βρείτε έναν καλό δικηγόρο

Ο Γιώργος Φλωρίδης σήκωσε το γάντι, συνιστώντας της «να βρει έναν καλό δικηγόρο» καθώς προ των πυλών, όπως είπε, βρίσκονται διώξεις για «έξι κακουργήματα» για τη «βάναυση προσβολή των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την παράνομη βιντεοσκόπηση» στη δίκη των Τεμπών.

«Ασχολούμαστε με το μισό ποινικό κώδικα μαζί σας. Δεν τη διώκει η Βουλή. Διώκεται για ποινικά αδικήματα που διέπραξε ως πολίτης και δικηγόρος!» επέμεινε ο Γιώργος Φλωρίδης, εκτιμώντας μάλιστα πως «ύστερα από όλα όσα κακά μαντάτα την έχουν βρει», δικαιολογείται η «μόνιμη σύγχυση» και ο «ατέλειωτος εκνευρισμός» της.



Κατά τον Γιώργο Φλωρίδη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, διαπίστωσε στη δίκη των Τεμπών ότι έλαβε τέλος η πορεία πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας, δεδομένου ότι την απομόνωσαν οι συγγενείς των θυμάτων.



«Δεν έμεινε θεσμός στη Δικαιοσύνη που δεν την έχει καταγγείλει»



«Αυτό ήταν το πρώτο κακό μαντάτο. Το δεύτερο κακό μαντάτο ήρθε από τους δικηγόρους των συγγενών που την κατήγγειλαν. Το τρίτο κακό μαντάτο ήρθε όταν την κατήγγειλε για βάναυση συμπεριφορά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Και το μεγαλύτερο από όλα η καταγγελία από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.

Δεν έμεινε θεσμός στη Δικαιοσύνη που δεν την έχει καταγγείλει!» ανέφερε σε οξείς τόνους ο Γιώργος Φλωρίδης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξανίσταται από το έδρανο: «Τι λέτε κύριε; Ψεύτες είστε! Ψεύδεστε, λέτε ψέματα! Στη φαντασία σας είναι όλα αυτά!», του φώναξε.

«Θα οδηγηθείτε σε αφανισμό, έρχονται οι πιο σωστοί τιμωροί Τσίπρας και Καρυστιανού»

Ο υπουργός ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί, εκτιμώντας πως η στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας συνδέεται άμεσα με τα κυοφορούμενα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα πως «το κόμμα της φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό, καθώς έρχονται οι πιο καλοί, οι πιο πιστοποιημένοι τιμωροί...».

Κωνσταντοπούλου: «Γενίτσαρος, δειλός και κατ’ευφημισμόν κύριος ο Φλωρίδης»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέστρεψε τα πυρά, επιτεθέμενη με σφοδρότητα και προσωπικούς χαρακτηρισμούς στον Γιώργο Φλωρίδη, τον οποίο αποκάλεσε «δειλό», «γενίτσαρο» και «κατ’ευφημισμόν κύριο». «Τον ανέσυρε από την αποθήκη των άχρηστων υλικών τον Φλωρίδη ο κύριος Μητσοτάκης», είπε χαρακτηριστικά.



Η ίδια επιτέθηκε ξανά και στον προεδρεύοντα Γιώργο Γεωργαντά - «αρκετά ακούσαμε την αγριοφωνάρα σας» του είπε - αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας πως «η - έστω και από καραμπόλα - αξιωματική αντιπολίτευση» συμπράττει με τη Νέα Δημοκρατία για να αρθεί η βουλευτική της ασυλία.

Κόντρα για τις δίκες - εξπρές πολιτικών

Ένταση πυροδότησε και η τροπολογία Φλωρίδη για την επίσπευση των δικών των πολιτικών προσώπων, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπέβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας, με την οποία συντάχθηκε η υπόλοιπη αντιπολίτευση.



«Είναι φωτογραφική ρύθμιση! Σας ενδιαφέρει να καθαρίσετε τα ονόματα των εμπλεκομένων βουλευτών της ΝΔ για να τους περιλάβετε στα ψηφοδέλτια, δεν σας ενδιαφέρει να καθαρίσετε την πολιτική ζωή του τόπου από τη διαφθορά!», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Η ένσταση ωστόσο απορρίφθηκε με τις ψήφους της ΝΔ.



«Δυσκολεύομαι να βρω αντισυνταγματικότητα. Σκοπός της ρύθμισης είναι να γίνονται γρήγορα οι διαδικασίες ώστε να ασκούμε απρόσκοπτα τα καθήκοντά μας», υποστήριξε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης. Μάλιστα επιτέθηκε εκ νέου στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας πως «παρουσιάζεται ως θύμα», εκείνη, η «αρχιέρεια της κακοποίησης».

«Έκρηξη» Γεωργαντά

«Θέλετε να ακούγεστε μόνο εσείς; Να μιλήσουμε καθαρά! Δεν μπορεί να είναι στο Ναό της Δημοκρατίας όποιος το θέλει αυτό, εκτός και εάν δεν θέλετε τη Δημοκρατία, αλλά κάτι άλλο!», εξανέστη μάλιστα ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντά, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διέκοπτε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ.



Σημειωτέον πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπέβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας και κατά της ρύθμισης με την οποία, όπως κατήγγειλε, επιχειρείται να εξαιρεθεί ο Συνήγορος του Πολίτη από τα ζητήματα ασύλου, ένσταση την οποία επίσης στήριξε η αντιπολίτευση, απορρίφθηκε ωστόσο με τις ψήφους της πλειοψηφίας.