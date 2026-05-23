Χάος στην Αγγλία: Οπαδοί επιτέθηκαν στο λεωφορείο της Χαλ πριν τον τελικό ανόδου στην Premier League

Η φετινή διαδικασία ανόδου στην Premier League ίσως είναι η πιο επεισοδιακή των τελευταίων χρόνων. Παρότι είχαν εξασφαλίσει εισιτήρια για τον τελικό στο Γουέμπλεϊ η Χαλ Σίτι και η Σαουθάμπτον, η δεύτερη αποκλείστηκε από τη διαδικασία. Οι «Άγιοι» τιμωρήθηκαν για το περιστατικό κατασκοπείας της Μίντλεσμπρο, και παρότι νίκησαν τον μεταξύ τους αγώνα, τελικά η «Μπόρο» πήρε τη θέση της στον τελικό με απόφαση της EFL.



Ωστόσο, τα απρόοπτα στα Play offs της αγγλικής Championship δε λένε να σταματήσουν φέτος. Το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της Χαλ Σίτι στον τελικό ανόδου στην Premier League κόντρα στη Μίντλεσμπρο δέχτηκε επίθεση από αγνώστους, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky Sports από τα αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν προς το πούλμαν έσπασαν τζάμια, αλλά ευτυχώς κανένας από τους παίκτες δεν τραυματίστηκε και η αστυνομία ακόμα προσπαθεί να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες της επίθεσης. Παρά τα θλιβερά γεγονότα, βέβαια, ο αγώνας του «Γουέμπλεϊ» ξεκίνησε χωρίς καθυστέρηση.



BREAKING: Hull City's team bus has had a window smashed this afternoon ahead of their Championship play-off final clash against Middlesbrough 🚨 pic.twitter.com/lWfoa03s7j — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 23, 2026