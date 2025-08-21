Χάος στην Αργεντινή: Αιματηρά επεισόδια και αναφορές για νεκρούς σε αγώνα του Copa Sudamericana

Η ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιδάδ ντε Σίλε, για τη φάση των «16» του Copa Sudamericana, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τις συγκρούσεις στις κερκίδες να οδηγούν σε διακοπή του αγώνα και σε ένα σοκαριστικό περιστατικό όπου ένας οπαδός έπεσε στο κενό, ενώ γίνονται αναφορές για νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Τα βίαια επεισόδια, τα οποία φέρεται να ξεκίνησαν έπειτα από την κλοπή μιας σημαίας της Ιντεπεντιέντε από οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, ξέσπασαν στις κερκίδες του «Estadio Libertadores de América». Οπαδοί των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε άγριες συμπλοκές, με τα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα να δείχνουν σκληρές εικόνες χάους και βίας, με το ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπάρχουν περισσότερες από 300 συλλήψεις.

Σύμφωνα με αναφορές από την Αργεντινή, οι συγκρούσεις είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες τραυματίες, ορισμένοι από τους οποίους σοβαρά, ενώ κάνουν λόγο ακόμα και για τρεις νεκρούς. Το πιο σοκαριστικό περιστατικό ήταν η πτώση ενός οπαδού από ύψος περίπου 40 μέτρων, στην απεγνωσμένη προσπάθειά του να γλιτώσει από την επίθεση.

Η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο εντός του γηπέδου. Μετά τη διακοπή του αγώνα, τα επεισόδια συνεχίστηκαν στους γύρω δρόμους, με οπαδούς να επιτίθενται ακόμα και στο πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της Ουνιβερσιδάδ ντε Σίλε.

Η CONMEBOL αναμένεται να λάβει θέση για τα γεγονότα που αμαύρωσαν τη διοργάνωση, εγείροντας για ακόμα μία φορά σοβαρά ερωτήματα για τα ζητήματα ασφαλείας στα γήπεδα της Νότιας Αμερικής.