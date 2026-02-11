Χάος στην Εθνική: Μεθυσμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για χιλιόμετρα μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (10/2) στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ), στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όταν 62χρονος οδηγός κινούταν μεθυσμένος στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας τροχαίο στο ύψος του Αλμυρού Μαγνησίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του lamiareport.gr, ο άνδρας, με καταγωγή από τα Φάρσαλα, φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και μπήκε κατά λάθος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας από τον κόμβο Αερινού. Για περίπου 25 χιλιόμετρα οδηγούσε ανάποδα, μέχρι που λίγο πριν τον κόμβο Αλμυρού, σε ανοιχτή στροφή, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα που κινούνταν κανονικά.

Από τη σύγκρουση το όχημά του κατέληξε στις μεταλλικές μπάρες, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Πήγαινε σε δίκη για μέθη - Κατέληξε ξανά κατηγορούμενος

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο 62χρονος ταξίδευε προς Λαμία για να δικαστεί για παλαιότερη υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια μέθης. Τελικά, κατέληξε στο Αυτόφωρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, αντιμετωπίζοντας νέα κατηγορία για το ίδιο αδίκημα.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ, με τις μετρήσεις να δείχνουν 0,94 mg/lt στην πρώτη μέτρηση και 0,90 mg/lt στη δεύτερη, όταν το νόμιμο όριο είναι 0,25.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ενώ παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Κατά την απολογία του ζήτησε αναβολή, προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και να του διοριστεί συνήγορος. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και όρισε τη δίκη για την Τετάρτη, αποφασίζοντας έως τότε να παραμείνει κρατούμενος.