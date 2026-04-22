Χάος στην Τσέλσι: Κουρέας βασικού ποδοσφαιριστή της διέρρευσε πληροφορίες της ομάδας

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ο κουρέας του Μαρκ Κουκουρέγια διέρρευσε πολλές σημαντικές πληροφορίες πριν των αγώνα της Τσέλσι με την Μπράιτον, γεγονός που ενόχλησε την ομάδα του Λονδίνου. Ο Ισπανός οπισθοφύλακας φαίνεται να αποκάλυψε αρκετά για τους μπλε στον μπαρμπέρη του, τα οποία ευνόησαν εν τέλει την πρώην ομάδα του.

Chaos at Chelsea! Personal barber of Marc Cucurella apparently leaked internal team information several hours before Tuesday's away fixture at Brighton



Ο αγώνας της Τρίτης για την 34η αγωνιστικής της Premier League έληξε με νίκη των «γλάρων» με 3-0 επί των φιλοξενούμενων. Το αποτέλεσμα, όπως αποδείχθηκε αργότερα, επηρεάστηκε και από την χρήσιμη γνώση των γηπεδούχων σχετικά με τις τακτικές του προπονητή της Τσέλσι, Λίαμ Ροσενιόρ.

Κάτι παρόμοιο έχει ξανασυμβεί στους Άγγλους τον Μάρτιο, πριν τον αγώνα του Τσάμπιονς Λιγκ για την φάση των 16 κόντρα της Παρί Σεν Ζερμέν, όπου και η Γάλλοι κέρδισαν την παρτίδα με ένα επιβλητικό 5-2 στην έδρα τους.