Σοβαρά επεισόδια στις εξέδρες του γηπέδου στο Μπατούμι της Γεωργίας οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπεσίκτας και τη Χάποελ Μπερ Σεβά, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ένταση ξέσπασε μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε οπαδούς της τουρκικής ομάδας που ύψωσαν σημαία της Παλαιστίνης.

Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan taraftara müdahale etti. pic.twitter.com/zU4gSlqwuy — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026

Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η αστυνομική παρέμβαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τις συγκρούσεις να επεκτείνονται στις εξέδρες και να μεταφέρονται και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.

Beşiktaş fans faced forceful Georgian police intervention in Batumi during the UEFA Europa League match against Israeli side Hapoel Beer-Sheva, after displaying Palestinian flags and related banners. pic.twitter.com/j0tpxXjpqq — Kennnny (@ckenny2cy) November 26, 2026

Η ένταση είχε αρχίσει πριν από τη σέντρα, όταν φίλαθλοι της Μπεσίκτας άνοιξαν παλαιστινιακή σημαία στην εξέδρα. Η γεωργιανή αστυνομία επενέβη, με την κατάσταση να κλιμακώνεται γρήγορα. Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν διακρίνονται αστυνομικοί να χτυπούν οπαδούς, ενώ γίνεται και χρήση σπρέι πιπεριού.

Άλλοι φίλαθλοι αντέδρασαν στην επέμβαση, επιχειρώντας να προστατεύσουν όσους δέχονταν επίθεση. Παράλληλα, αναφέρθηκαν συμπλοκές και έξω από το γήπεδο, ενώ σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα ορισμένοι οπαδοί έσπασαν καθίσματα και τα πέταξαν.

⚡️NOW: Absolute chaos at the Beşiktaş vs. Hapoel Be'er Sheva football match after Georgian police clashed with Turkish fans for displaying the Palestinian flag pic.twitter.com/J7dSEgi8lo — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 26, 2026

Οι οπαδοί της Μπεσίκτας ακούστηκαν επίσης να φωνάζουν συνθήματα όπως «Κάτω το Ισραήλ, ελευθερία στην Παλαιστίνη», ενώ οι ποδοσφαιριστές της τουρκικής ομάδας επιχείρησαν να ηρεμήσουν τους φιλάθλους τους.

Διακοπή στο 27ο λεπτό – Τραυματίας απομακρύνθηκε με φορείο

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Στο 27ο λεπτό, με το σκορ στο 0-0, ο Δανός διαιτητής Μόρτεν Κρογκ διέκοψε το παιχνίδι, καθώς η κατάσταση στις εξέδρες παρέμενε ανεξέλεγκτη.

❌ Suspendido el partido entre el Besiktas y el Hapoel Beer Sheva por una pelea en la grada



✊ Los aficionados turcos mostraron banderas de Palestina a los seguidores israelíes



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/iHQpS9m43V — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 26, 2026

Μάλιστα, ένας τραυματισμένος οπαδός απομακρύνθηκε με φορείο και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο. Μέχρι στιγμής, η αναμέτρηση παραμένει προσωρινά διακοπείσα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν και πότε θα συνεχιστεί.

⚽️ #LATEST — Besiktas's match against Israeli Hapoel Beer-Sheva is halted in 25th minute, with players and referees leaving the pitch



🔴Georgian police intervened against Besiktas fans in the stands, reportedly over pro-Palestinian slogans and symbols, and one fan was carried… pic.twitter.com/6uHIZuVOgk — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 26, 2026

Η ένταση είχε αποτυπωθεί και πριν από την έναρξη του αγώνα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της Μπεσίκτας αρνήθηκαν να ανταλλάξουν χειραψία με τους αντιπάλους τους από τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Besiktas players refuse to shake hands with Hapoel Beer Sheva players.



🫡🫡🫡 pic.twitter.com/tzImMrfeos — Football Fans Stuff (@officialffsnews) November 26, 2026

Η αναμέτρηση ήταν αρχικά προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, ωστόσο μεταφέρθηκε στη Γεωργία για λόγους ασφαλείας. Οι τουρκικές αρχές είχαν ενημερώσει την UEFA ότι δεν ήταν δυνατή η φιλοξενία του αγώνα στην Τουρκία, εξαιτίας των ζητημάτων ασφαλείας που συνδέονταν με την παρουσία της ισραηλινής ομάδας.

Έπειτα από διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, αποφασίστηκε το παιχνίδι να πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Μπατούμι, με την παρουσία φιλάθλων. Ωστόσο, η επιλογή ουδέτερης έδρας δεν απέτρεψε την ένταση, καθώς η εμφάνιση της παλαιστινιακής σημαίας και η αστυνομική επέμβαση πυροδότησαν τα επεισόδια που οδήγησαν στη διακοπή.