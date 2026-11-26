Χάος στο Μπεσίκτας – Χάποελ Μπερ Σεβά: Επεισόδια αστυνομίας με Τούρκους οπαδούς για σημαία της Παλαιστίνης
Η επέμβαση της γεωργιανής αστυνομίας σε οπαδούς που ύψωσαν παλαιστινιακή σημαία οδήγησε σε συγκρούσεις και προσωρινή διακοπή του αγώνα.
Σοβαρά επεισόδια στις εξέδρες του γηπέδου στο Μπατούμι της Γεωργίας οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπεσίκτας και τη Χάποελ Μπερ Σεβά, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ένταση ξέσπασε μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε οπαδούς της τουρκικής ομάδας που ύψωσαν σημαία της Παλαιστίνης.
Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η αστυνομική παρέμβαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τις συγκρούσεις να επεκτείνονται στις εξέδρες και να μεταφέρονται και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.
Η ένταση είχε αρχίσει πριν από τη σέντρα, όταν φίλαθλοι της Μπεσίκτας άνοιξαν παλαιστινιακή σημαία στην εξέδρα. Η γεωργιανή αστυνομία επενέβη, με την κατάσταση να κλιμακώνεται γρήγορα. Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν διακρίνονται αστυνομικοί να χτυπούν οπαδούς, ενώ γίνεται και χρήση σπρέι πιπεριού.
Άλλοι φίλαθλοι αντέδρασαν στην επέμβαση, επιχειρώντας να προστατεύσουν όσους δέχονταν επίθεση. Παράλληλα, αναφέρθηκαν συμπλοκές και έξω από το γήπεδο, ενώ σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα ορισμένοι οπαδοί έσπασαν καθίσματα και τα πέταξαν.
Οι οπαδοί της Μπεσίκτας ακούστηκαν επίσης να φωνάζουν συνθήματα όπως «Κάτω το Ισραήλ, ελευθερία στην Παλαιστίνη», ενώ οι ποδοσφαιριστές της τουρκικής ομάδας επιχείρησαν να ηρεμήσουν τους φιλάθλους τους.
Διακοπή στο 27ο λεπτό – Τραυματίας απομακρύνθηκε με φορείο
Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Στο 27ο λεπτό, με το σκορ στο 0-0, ο Δανός διαιτητής Μόρτεν Κρογκ διέκοψε το παιχνίδι, καθώς η κατάσταση στις εξέδρες παρέμενε ανεξέλεγκτη.
Μάλιστα, ένας τραυματισμένος οπαδός απομακρύνθηκε με φορείο και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο. Μέχρι στιγμής, η αναμέτρηση παραμένει προσωρινά διακοπείσα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν και πότε θα συνεχιστεί.
Η ένταση είχε αποτυπωθεί και πριν από την έναρξη του αγώνα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της Μπεσίκτας αρνήθηκαν να ανταλλάξουν χειραψία με τους αντιπάλους τους από τη Χάποελ Μπερ Σεβά.
Η αναμέτρηση ήταν αρχικά προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, ωστόσο μεταφέρθηκε στη Γεωργία για λόγους ασφαλείας. Οι τουρκικές αρχές είχαν ενημερώσει την UEFA ότι δεν ήταν δυνατή η φιλοξενία του αγώνα στην Τουρκία, εξαιτίας των ζητημάτων ασφαλείας που συνδέονταν με την παρουσία της ισραηλινής ομάδας.
Έπειτα από διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, αποφασίστηκε το παιχνίδι να πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Μπατούμι, με την παρουσία φιλάθλων. Ωστόσο, η επιλογή ουδέτερης έδρας δεν απέτρεψε την ένταση, καθώς η εμφάνιση της παλαιστινιακής σημαίας και η αστυνομική επέμβαση πυροδότησαν τα επεισόδια που οδήγησαν στη διακοπή.