Χάος στο Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός: Ένταση και ξύλο ανάμεσα σε Βεζένκοφ και Πετρόπουλο (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού με 98-85 για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε μια αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από τη σφοδρή σύρραξη του Σάσα Βεζένκοβ με τον Ανδρέα Πετρόπουλο.

Ωστόσο, το αγωνιστικό σκέλος επισκιάστηκε από την ένταση στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου. Μετά από δυνατό σπρώξιμο του Πετρόπουλου, τα πνεύματα οξύνθηκαν, με τον Βεζένκοβ να αντιδρά έντονα και τους δύο παίκτες να έρχονται στα χέρια.

Ευτυχώς επενέβησαν οι πιο ψύχραιμοι και τα πνεύματα ηρέμησαν πριν γίνουν πολύ χειρότερα με άμεση επέμβαση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Οι διαιτητές αποφάσισαν να αποβάλουν τον φόργουορντ των Πειραιωτών, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν ένσταση, ζητώντας την αποβολή και του παίκτη του Κολοσσού, ενώ η νευρικότητα μεταφέρθηκε και στους πάγκους, με τους Γιώργο Μπαρτζώκα και Γιώργο Λυκογιάννη να έχουν έντονο φραστικό επεισόδιο.