Χάος στο Μπενφίκα - Πόρτο: Αποβολή Μουρίνιο, ένταση στους πάγκους και φωτιά στην εξέδρα (vids)

Μεγάλη ένταση επικράτησε προς το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα σε Μπενφίκα και Πόρτο, σε ένα παιχνίδι που είχε γκολ, νεύρα και επεισόδια. Μετά το γκολ του Μπαρέιρο που έφερε το ματς στα ίσα το ματς για τους «Αετούς» (2-2), η ένταση μεταφέρθηκε στους πάγκους των δύο ομάδων και η κατάσταση ξέφυγε.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τον διαιτητή της αναμέτρησης και τελικά αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα. Καθώς αποχωρούσε για τα αποδυτήρια, ο Πορτογάλος τεχνικός γύρισε προς τον πάγκο των «Δράκων» κάνοντας χαρακτηριστικές χειρονομίες.

Από το επεισοδιακό φινάλε δεν γλίτωσε ούτε ο Οταμέντι, ο οποίος επίσης αποβλήθηκε για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Την ίδια ώρα, λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα, προκλήθηκε αναστάτωση και στις εξέδρες του Estádio da Luz, όταν ξέσπασε φωτιά στο πέταλο των οργανωμένων οπαδών της Μπενφίκα, με την πυροσβεστική να επεμβαίνει άμεσα για να αποτραπούν τα χειρότερα.