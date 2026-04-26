Χάος στο «Νήσος Σάμος»: Άναψαν τσιγάρο μέσα στο πλοίο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης

Χάος επικράτησε στο πλοίο «Νήσος Σάμος», αφού επιβάτες αποφάσισαν να καπνίσουν σε εσωτερικούς χώρους με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σύστημα πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το πλοίο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Χίος-Λέσβος το βράδυ της Παρασκευής (24/04), πλημμύρισε με νερά όταν επιβάτες άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο με αποτέλεσμα να λειτουργήσει το σύστημα πυρόσβεσης και να προκληθεί πανικός.

Μάλιστα, από τα νερά που έπεσαν δημιουργήθηκαν ζημιές και στο κατάστρωμα του πλοίου.