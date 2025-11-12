Χάος στο ντέρμπι του Κονγκό: Δακρυγόνα και πυροβολισμοί από την αστυνομία στο Σίμπα–Μαζέμπε

Αδιανόητες εικόνες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όταν το μεγάλο ποδοσφαιρικό ντέρμπι ανάμεσα στη Σίμπα και τη Μαζέμπε μετατράπηκε σε σκηνικό βίας, αναγκάζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας να επέμβουν για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Τα επεισόδια ξέσπασαν λίγο μετά την ισοφάριση της Μαζέμπε σε 1-1. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Jenovic Mbowa, που μετέδιδε ζωντανά τον αγώνα μέσω του δικτύου X, η ένταση μεταφέρθηκε τόσο στις κερκίδες όσο και στον αγωνιστικό χώρο.

Η αστυνομία επενέβη χρησιμοποιώντας δακρυγόνα για να διαλύσει τους οπαδούς, ενώ ακούστηκαν και προειδοποιητικοί πυροβολισμοί στον αέρα. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν προκάλεσαν σοκ, καθώς πρόκειται για αναμέτρηση της κορυφαίας κατηγορίας του κονγκολέζικου ποδοσφαίρου.



Δείτε πλάνα από τα επεισόδια στο Κονγκό:

#RDC: Ce mardi soir, le stade Dominique Diur de Kolwezi est devenu un vrai champ de bataille après le match nul entre le TP Mazembe de Lubumbashi, et l’AS Simba, l’équipe de la gouverneure Fifi Masuka. Dès la fin du match de Linafoot, la tension a explosé : des supporters furieux… pic.twitter.com/jRxjO2qwH0 — Stanis Bujakera Tshiamala (@StanysBujakera) November 11, 2025