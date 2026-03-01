Χάος στο πολυτελές αεροδρόμιο του Ντουμπάι που δέχθηκε επίθεση: Τρέχουν πανικόβλητοι οι επιβάτες

Πανικόβλητοι τρέχουν να εκκενώσουν οι επιβάτες ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου τα ξημερώματα της Κυριακής, μετά τις αναφορές για ιρανική επίθεση σε ταξιδιωτικούς κόμβους φιλικών προς τις ΗΠΑ κρατών του Κόλπου. Δραματικές εικόνες κατέγραψαν ανθρώπους να προσπαθούν να διαφύγουν από διάδρομο γεμάτο καπνό στο Dubai International Airport, όπου οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν.

Παρότι οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν τι οδήγησε στην εκκένωση, πηγές της αεροπορίας ανέφεραν στο Reuters ότι η νυχτερινή ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς.

Στο Dubai International Airport, ένας χώρος αναμονής υπέστη «μικρές ζημιές», ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα, σύμφωνα με δήλωση στο CNN. «Τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν και έλαβαν άμεση ιατρική περίθαλψη», σημείωσαν οι αρχές. Μάρτυρες ανέφεραν πως ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο λίγα λεπτά μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού. Οι αεροπορικές αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των πτήσεων από και προς τα δύο κύρια αεροδρόμια της πόλης μέχρι νεωτέρας.

«Οι επιβάτες καλούνται να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο και να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για ενημερώσεις», τόνισε το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι.

Λίγο αργότερα, στην περιοχή Palm Jumeirah, έκρηξη έπληξε το πολυτελές Fairmont The Palm, τυλίγοντάς το στις φλόγες. Το συμβάν συνέβη μετά τη δημοσίευση επαληθευμένων βίντεο που έδειχναν ένα drone να κατευθύνεται προς το έδαφος.

Dubai authorities are shutting down the entire airport after an Iranian missile struck Terminal 3 at Dubai International Airport, source in the airport told me.

Στο Αμπού Ντάμπι, επίθεση με drone στο Zayed International Airport προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό ακόμη επτά. Στο Κατάρ, αναχαιτίστηκαν πύραυλοι πάνω από τη Doha, ενώ στο Bahrain International Airport οι αρχές ανέφεραν ζημιές από νέα επίθεση με drone.