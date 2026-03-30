Χάος το Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός: Stories Γιαννακόπουλου και ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ

Ένταση σημειώθηκε πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου στο ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, που πυροδότησε την οργισμένη αντίδραση του μεγαλομετόχου της «πράσινης» ΚΑΕ, ο οποίος δημοσιοποίησε story στο Instagram.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανάρτησε βίντεο, στο οποίο μίλησε με σκληρή γλώσσα. «Τώρα θα φταίω να σε κάνω να μην μπορείς να περπατήσεις στον Πειραιά εσένα; Το παίζεις και μάγκας, ε; Να σε κάνω να μην μπορέσεις να περπατήσεις στον Πειραιά; Να βγάλουμε τι έχουμε στο συρτάρι μας ή όχι; Κάτι υπογεγραμμένο; Άσε, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με ανακοίνωση απάντησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αφού πρώτα γνωστοποίησε πως κατέθεσε παράπονα για τη διαιτησία, ενημερώνοντας πως ο Ντόρσεϊ δεν έκανε κίνηση για να χτυπήσει τον Ναν, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ξεκαθαρίζει πως το κοινό του Telekom Center έχει προχωρήσει σε απαράδεκτες ενέργειες, βρίζοντας με εμετικά συνθήματα τους αθλητές και τον προπονητή της ομάδας.

«Εμετικά συνθήματα εναντίον των Βεζένκοφ, Αγγελόπουλων και Μπαρτζώκα. Να δούμε πόσα έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνος…

Στο τέλος του ημιχρόνου ο κόουτς Μπαρτζωκας πήγε να μιλήσει στους διαιτητές και άνθρωπος που τους συνοδεύει του είπε : "Φύγε από δω ρε μ@@@α".

Οπαδοί από τα court μπαίνουν στο παρκέ και παρά το γεγονός ότι ζητάμε να αποχωρήσουν δεν έχει βγει κανένας».

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού AKTOR

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε στους Πειραιώτες, αναφέροντας πως είναι αδύνατο να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, την ίδια στιγμή που οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν βρίσει επαναλαμβανόμενα τον κύριο Γιαννακόπουλο, την οικογένειά του, τον Εργκίν Αταμάν και τον Κώστα Σλούκα, κάνοντας λόγο για «θράσος».

«Αλήθεια, από την ΚΑΕ Ολυμπιακός θα σχολιάσουν ποτέ τα εμετικά, κατάπτυστα συνθήματα που ακούγονται σε κάθε αγώνα στο ΣΕΦ κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της κόρης του; Μήπως αυτά κατά του Κώστα Σλούκα και της συζύγου του ή κατά του Εργκίν Αταμαν; Μάλλον ποτέ! Θράσος χωρίς όρια από την ομάδα που περιφερει την αθλιότητα».