Χαρά Παππά: Το «σύνδρομο οπτικού χιονιού» από το οποίο πάσχει και η επιθυμία να δεχθεί πρόταση γάμου

Την Χαρά Παππά συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Happy Day η οποία μίλησε για την σχέση της με τον Στέφανο Τσαγκαράκη και παραδέχθηκε ότι περιμένει πώς και πώς την πρόταση γάμου.

«Η πρόταση γάμου δεν έγινε. Είμαστε σαν παντρεμένοι, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι, το να κάνουμε οικογένεια και τα επόμενα βήματα είναι κάτι το οποίο συζητάμε. Απλά έτσι στη ζωή, λίγο τρέχεις με άλλα πράγματα, αλλά θέλω να εύχομαι ότι θα πάει καλά η σχέση πάνω απ’ όλα. Περιμένω την πρόταση γιατί είμαι ρομαντική και θα μου άρεσε αυτό, το να ακούσω τα γλυκά λόγια» είπε χαρακτηριστικά το μοντέλο.

Μίλησε όμως και για την περιπέτεια με την υγεία της: «Λόγω του Covid, έχω κάποια θέματα ακόμα νευρολογικά. Είναι χρόνιο θέμα, έχω προσαρμόσει τη ζωή μου πάνω σε αυτό. Βασικά έχω ένα πρόβλημα με τα μάτια μου, «σύνδρομο οπτικού χιονιού» λέγεται. Η όρασή μου πλέον δεν είναι η ίδια, βλέπω συνέχεια χιόνι, φωτάκια και τα λοιπά, 24 ώρες το 24ωρο. Και πέρα απ’ αυτό ζαλίζομαι πάρα πολύ, έχω αποκτήσει ορθοστατική ταχυκαρδία, κουράζομαι πολύ πιο εύκολα. Είναι σαν να έχω υπερκόπωση δηλαδή τον περισσότερο καιρό. Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή γι’ αυτό ακόμα».