Χαραλαμπόπουλος: Τα δάκρυα για τη Μάρω Κοντού και η παράκληση στο κοινό να τραγουδήσει στη μνήμη της

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είχε μόλις τελειώσει την παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» που ανέβαινε σε θέατρο της Ηγουμενίτσας όταν εντελώς αυθόρμητα μίλησε για την απώλεια της Μάρω Κοντού και ζήτησε από το κοινό να μην κρατήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της, αλλά να σιγοτραγουδήσει το «Πες μου μια λέξη» που έλεγε η ίδια με τον Δημήτρη Χορν.

«Ήταν μια μέρα πολύ όμορφη, αλλά ήταν και μια μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε όλοι μας και εμείς και εσείς έναν άνθρωπο που ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της, όλοι μας και είναι πολύ δύσκολα να αποχαιρετάς έναν τέτοιο άνθρωπο που ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας αλλά και της μεγαλύτερης.

Σκεφτήκαμε να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή αλλά νομίζω το καλύτερο είναι να σιγοψυθιρίσουμε όλοι μαζί ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χορν», είπε ο ηθοποιός εμφανώς συγκινημένος.

«Καλό σου ταξίδι μητέρα»

Ο Χαραλαμπόπουλος αποχαιρέτησε την Κοντού με όμορφα λόγια και σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram. «Πριν από 10 χρόνια είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα από το μιούζικαλ NINE μια μητέρα αρχόντισσα... Πέρασαν τα χρόνια, μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιάζεται σαν μάνα... Καλό σου ταξίδι υπέροχη Μάρω… Καλό σου ταξίδι μητέρα», έγραψε για εκείνη.