Χαραλαμπούδη για Τσουβέλα: «Αυτό με τα σχόλια είναι απαράδεκτο - Έχουν πει πως έχω δόντια αλόγου»

Τα κακά σχόλια που έχει ακούσει κατά καιρούς για το άτομό της μοιράστηκε η Έλενα Χαραλαμπούδη, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στον συνεργάτη της, Αλέξανδρο Τσουβέλα, με αφορμή τα όσα σεξιστικά και ρατσιστικά είδε να γράφονται στο Ίντερνετ για τη σύντροφό του, Εύα Καρύδη. «Αυτό με τα σχόλια είναι απαράδεκτο. Είναι όμως κάτι πολύ σύνηθες στην εποχή μας. Υπάρχει ένας φοβερός κανιβαλισμός στα social media. Είναι πάρα πολύ άκομψο να ακούμε και να διαβάζουμε σχόλια για διαφορά ηλικίας. Είναι όμως αντικατοπτρισμός της κοινωνίας μας τα social media.

«Είμαι πολύ άσχημη για να γελάς μαζί μου»

Ακριβώς έτσι όπως συζητάμε στα τραπέζια μας τα οικογενειακά τις Κυριακές, και κουτσομπολεύουμε με τις παρέες μας, αυτό το μεταφέρουμε ακριβώς και στα social media» είπε η ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» και αποκάλυψε τα άσχημα λόγια που έχει διαβάσει για εκείνη: «Το χειρότερο που έχω ακούσει είναι ότι έχω δόντια αλόγου, ότι είμαι σαν άλογο ή ότι είμαι πολύ άσχημη για να γελάς μαζί μου».