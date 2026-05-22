Χαραλαμπούδη: Δεν το φανταζόμουν ποτέ όλο αυτό που συμβαίνει, ήθελα απλώς να κάνω πράγματα που αγαπώ

Η Έλενα Χραλαμπούδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για την επιτυχία που έχει καταφέρει να σημειώσει κάνοντας αυτό που αγαπά. «Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Δεν το ονειρευόμουν ποτέ όλο αυτό που συμβαίνει, δεν το σκεφτόμουν καν. Απλά ήθελα να κάνω πράγματα που αγαπώ. Ήθελα δηλαδή να κάνω πράγματα που με γεμίζουν, πράγματα που γεμίζουν τους υπόλοιπους. Μου αρέσει που βλέπω τους ανθρώπους να γελάνε, μου αρέσει που βλέπω τους ανθρώπους όταν είμαι στο θέατρο από κάτω στο κοινό, να ονειρεύονται, να τους κάνω να ονειρεύονται» εξομολογήθηκε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Μπήκα στο Οικονομικό της Νομικής αλλά δεν πήρα ποτέ το πτυχίο. Νομίζω ότι ήταν ένα λάθος προσανατολισμού καθαρά. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε το μάρκετινγκ. Έτσι όπως άκουγα από δεξιά κι αριστερά, δεν ήξερα τι είναι το μάρκετινγκ. Έλεγα, όπως λέγανε παλιά: «Α, θα μπω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή μηχανολόγος μηχανικός». Δεν ήξερα τι είναι, αλλά μου άρεσε. Όταν, λοιπόν, έκανα αυτόν τον επαγγελματικό προσανατολισμό που έχουν στα σχολεία, μου έβγαλε Μάρκετινγκ-Επικοινωνία και Υποκριτική.

Όλοι μου είπαν: «Πήγαινε σε μία γενική σχολή που είναι το Οικονομικό της Νομικής και μετά αν θέλεις να κάνεις κάτι σε σχέση με το μάρκετινγκ, ένα μεταπτυχιακό, κάν’ το». Και τελικά τα έκανα μόνη μου και τα δύο. Με έναν τρόπο».