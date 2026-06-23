Χαρδαλιάς για τους βανδαλισμούς έξω από το σπίτι του: «Κανείς δε θα μας τρομοκρατήσει»

Με αιχμηρή δήλωση απάντησε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, για τους βανδαλισμούς έξω από το σπίτι του, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε απειλές και εκφοβισμούς και τονίζοντας ότι «κανένας δεν πρόκειται να μας τρομοκρατήσει».

Ο κ. Χαρδαλιάς χαρακτήρισε τους βανδαλισμούς «αθλιότητα», υπογραμμίζοντας ότι η τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς αποτελεί ευθεία προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου. Παράλληλα, σχετικά με τα Προσφυγικά σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που έχει τις ρίζες του σε δεκαετίες αδράνειας και μετακύλισης ευθυνών από την Πολιτεία.

Όπως τόνισε, η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται για τη δημιουργία του προβλήματος, αλλά αντίθετα έχει καταθέσει δημόσια ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο που προβλέπει αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης και φροντίδας για όλους, χωρίς κατεδαφίσεις και χωρίς εμπορευματοποίηση των χώρων.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς έστειλε σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε πρακτικές εκφοβισμού. «Ας είναι ξεκάθαρο, κανένας δεν θα μας φοβίσει. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις λύσεις, όχι τις κραυγές, όχι τα συνθήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Χαρδαλιά

«Οι χθεσινοί βανδαλισμοί συνιστούν μια αθλιότητα.

Η τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς συνιστά ευθεία προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Το ζήτημα των Προσφυγικών είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αδράνειας και διαρκούς μετάθεσης ευθυνών. Αυτή η ολιγωρία της Πολιτείας επέτρεψε να παγιωθεί μια κατάσταση χωρίς κανόνες, χωρίς προοπτική.

Η Περιφέρεια Αττικής δεν δημιούργησε το πρόβλημα. Αντιθέτως, είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε δημόσια ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για αξιοπρεπή στέγαση και φροντίδα για όλους, χωρίς κατεδαφίσεις, χωρίς εμπορευματοποίηση.

Ο δημοκρατικός διάλογος δεν μπορεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς εκβιασμών και απειλών. Η Πολιτεία οφείλει, επιτέλους, να εφαρμόσει τον νόμο.

Όσοι μιλούν για δήθεν κοινά αποδεκτές λύσεις χωρίς να τις κατονομάζουν, δεν υπηρετούν ούτε τους ανθρώπους που ζουν στα Προσφυγικά, ούτε τις γειτονιές μας. Απλώς, λαϊκίζουν.

Ας είναι ξεκάθαρο, κανένας δεν θα μας φοβίσει. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις λύσεις, όχι τις κραυγές, όχι τα συνθήματα».