Χαρδαλιάς: Στο 58,81% η υλοποίηση του σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής με 352 έργα

Στο 58,81% βρίσκεται η υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τον απολογισμό που παρουσίασε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς στο Ωδείο Αθηνών, ανακοινώνοντας ότι κατά τους πρώτους 30 μήνες της θητείας της Περιφερειακής Αρχής έχουν εκτελεστεί ή δρομολογηθεί 352 έργα και παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2,587 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παρουσιάζοντας την πρόοδο των έργων στους 66 δήμους της Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Ήρθε η ώρα της λογοδοσίας. Ήρθε η ώρα να δώσουμε λογαριασμό ευθύνης απέναντι στους πολίτες και των 66 γειτονιών της Αττικής. Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, δώσαμε προτεραιότητα στην καθημερινή παρουσία επί του πεδίου, στη σκληρή δουλειά και στα μετρήσιμα αποτελέσματα, μακριά από επικοινωνιακές υπερβολές και εύκολες υποσχέσεις. Βρισκόμαστε στα μέσα της θητείας μας κι έχουμε ήδη υλοποιήσει το 58,81% του συνολικού σχεδιασμού μας».

Παράλληλα, επισήμανε:

«Δεν βρισκόμαστε, όμως, σήμερα εδώ για να πούμε ότι όλα έγιναν ή ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε με καθαρότητα τι παραλάβαμε, τι προχωρήσαμε, τι αλλάζουμε και τι δεσμευόμαστε να ολοκληρώσουμε, δίνοντας λόγο ακόμη και για το τελευταίο ευρώ, αξιοποιώντας αποτελεσματικά κάθε διαθέσιμο πόρο που εξασφαλίζουμε».

Η εικόνα των έργων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν:

24 έργα έχουν ολοκληρωθεί.

88 έργα βρίσκονται σε φάση κατασκευής.

60 έργα έχουν δημοπρατηθεί.

35 έργα έχουν ολοκληρώσει τις ελεγκτικές διαδικασίες και οδηγούνται προς δημοπράτηση.

145 έργα βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης.

Από τα 301 μεγάλα έργα του προγράμματος, τα 173 έχουν ολοκληρωθεί, εκτελούνται ή βρίσκονται στη διαγωνιστική διαδικασία, ποσοστό 57,47%.

Έμφαση στην πολιτική προστασία και τις υποδομές

Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, στην ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

64 έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, προϋπολογισμού 508 εκατ. ευρώ.

76 έργα ενίσχυσης του πρασίνου και αναβάθμισης αστικών υποδομών, ύψους 409,6 εκατ. ευρώ.

31 έργα οδικής ασφάλειας, προϋπολογισμού 192,9 εκατ. ευρώ.

Τα μεγάλα έργα

Στις σημαντικότερες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:

Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο.

Ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά.

Η βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών.

Η εγκατάσταση 388 ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής παραβάσεων του ΚΟΚ.

Η δημιουργία τεσσάρων νέων πεζογεφυρών.

Η αναβάθμιση της Λεωφόρου Κηφισού.

Η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων σε υπόγειες διαβάσεις.

Επιχειρηματικότητα και κοινωνική πολιτική

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στην πορεία του Προγράμματος «Αττική 2021-2027», επισημαίνοντας ότι η απορρόφηση των πόρων αυξήθηκε από 5,28% στο τέλος του 2023 σε περίπου 39%.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «Attiki On» εγκρίθηκαν 1.044 επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ 90 εκατ. ευρώ διατίθενται για τη λειτουργία 253 κοινωνικών δομών που εξυπηρετούν περίπου 150.000 ωφελούμενους.

Η καταληκτική δήλωση

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Δεν ζητάμε να κριθούμε από τα λόγια μας, αλλά από το αποτύπωμα των έργων στη ζωή των πολιτών. Από το αν οι γειτονιές γίνονται ασφαλέστερες, αν οι μετακινήσεις βελτιώνονται, αν οι επιχειρήσεις ενισχύονται και αν οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας αισθάνονται ότι η Περιφέρεια βρίσκεται πραγματικά δίπλα τους. Η Αττική αλλάζει με σχέδιο, δουλειά και λογοδοσία. Και σε αυτή τη διαδρομή κανείς δεν θα μείνει πίσω».

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου, Τάκης Θεοδωρικάκος, Βασίλης Κικίλιας και Όλγα Κεφαλογιάννη, οι αναπληρωτές υπουργοί Νίκος Παπαθανάσης και Ειρήνη Αγαπηδάκη, οι υφυπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Βασίλης Σπανάκης, Μάριος Θεμιστοκλέους, Μαριλένα Σούκουλη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, Άννα Καραμανλή, Θανάσης Κοντογεώργης και Παύλος Μαρινάκης.

Παρόντες ήταν επίσης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, επίσκοπος Ευρίπου κ. Χρυσόστομος, οι μητροπολίτες Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ, Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, καθώς και εκπρόσωποι των Μητροπολιτών Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και Μεγάρων και Σαλαμίνος.