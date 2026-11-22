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Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή έζησε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου ο Παύλος Πολάκης, καθώς πάντρεψε την κόρη του, Σταυρούλα, με τον σύντροφό της, Χρήστο Καγιαδάκη, στα Χανιά.

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ μοιράστηκε τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον γάμο και στέλνοντας τις ευχές του στο ζευγάρι.

«Τους παντρέψαμε! Χρήστο και Σταυρούλα να είστε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Να διαβείτε τη ζωή με πάθος, τιμή και αξιοπρέπεια», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σφακιανός βουλευτής.

Ο γάμος στις Βρύσες και το κρητικό γλέντι

Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στις Βρύσες Αποκορώνου, παρουσία συγγενών και φίλων του ζευγαριού.

Είχε προηγηθεί ο παραδοσιακός πρόγαμος στο Φραγκοκάστελλο, σύμφωνα με τα κρητικά έθιμα, με τον Παύλο Πολάκη να μοιράζεται και από εκεί στιγμές της οικογενειακής γιορτής.

Μετά την τελετή ακολούθησε μεγάλο γαμήλιο γλέντι στο κέντρο «Κονταρός», όπου, σύμφωνα με τα parakritika, έδωσαν το παρών από 2.000 καλεσμένοι.