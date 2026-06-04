Χάρι και Μέγκαν ανέβασαν δυο νέες αδημοσίευτες φωτογραφίες της Λίλιμπετ για τα γενέθλιά της

Δυο νέες φωτογραφίες της μικρότερης κόρης τους, Λίλιμπετ, ανήμερα των πέμπτων γενεθλίων της μοιράστηκαν η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι την Πέμπτη 64 Ιουνίου.

Στην πρώτη φωτογραφία, το ζευγάρι χαμογελά ενώ ο πρίγκιπας Χάρι κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή Λίλιμπετ. Στη δεύτερη, η μικρή πριγκίπισσα απεικονίζεται σε έναν κήπο, με το χέρι της ακουμπισμένο πάνω σε ένα λουλούδι. «Το κορίτσι των ονείρων μας. Χρόνια πολλά για τα πέμπτα γενέθλιά σου, Λίλι», έγραψε η Μέγκαν Μαρκλ στον λογαριασμό της στο Instagram.

Οι νέες φωτογραφίες της πριγκίπισσας δημοσιεύθηκαν μόλις δύο εβδομάδες μετά τον εορτασμό της όγδοης επετείου γάμου του ζευγαριού. Τότε, η Μέγκαν είχε μοιραστεί μια σειρά φωτογραφιών από την ημέρα του γάμου τους.

Ποια είναι τα νέα τους επαγγελματικά σχέδια;

Τον περασμένο μήνα, το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι πρόκειται να συμμετάσχει στην παραγωγή μιας ταινίας βασισμένης στην αληθινή ιστορία Βρετανών στρατιωτών που βρέθηκαν υπό πολιορκία κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν.

Η εταιρεία παραγωγής τους, Archewell, αναπτύσσει για λογαριασμό του Netflix μια κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο βιβλίο No Way Out του Άνταμ Τζόουετ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αναθεώρηση της συνεργασίας τους με το Netflix πέρυσι. Μετά τη λήξη του προηγούμενου συμβολαίου τους το περασμένο καλοκαίρι, η συνεργασία μετατράπηκε σε συμφωνία «first-look», η οποία δίνει στο Netflix το δικαίωμα πρώτης αξιολόγησης για κάθε νέα πρόταση παραγωγής που υποβάλλουν ο δούκας και η δούκισσα.

Τον Απρίλιο, ο Χάρι και η Μέγκαν ολοκλήρωσαν μια τετραήμερη επίσκεψη στην ανατολική ακτή της Αυστραλία. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε υπό ιδιωτική ιδιότητα, καθώς δεν είναι πλέον ενεργά εργαζόμενα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Το πρόγραμμά τους περιλάμβανε δράσεις σχετικές με τον πολιτισμό των αυτοχθόνων πληθυσμών της Αυστραλίας, τον αθλητισμό, διάφορες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, καθώς και επίσκεψη στο Australian War Memorial.