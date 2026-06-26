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Ένα πανό από μια Ελληνίδα θαυμάστρια έκλεψε το βλέμμα του διάσημου τραγουδιστή Χάρι Στάιλς, στη συναυλία του στο στάδιο Wembley του Λονδίνου. Ο διάσημος ποπ σταρ σταμάτησε για λίγα λεπτά το πρόγραμμά του όταν εντόπισε ένα πανό με ελληνική σημαία και ένα ιδιαίτερο μήνυμα από μία Ελληνίδα θαυμάστριά του.

Το μήνυμα που έκανε τον Χάρι Στάιλς να σταματήσει τη συναυλία

Την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή, ο τραγουδιστής διέκοψε την εμφάνισή του και είπε χαμογελώντας:

«Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή».

Στη συνέχεια διάβασε το μήνυμα που έγραφε το πανό:

«Πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ».

Έκπληκτος, απευθύνθηκε στη νεαρή κοπέλα, λέγοντας:

«Πούλησες φωτογραφίες με τις πατούσες σου για να έρθεις εδώ;»

Η ατάκα προκάλεσε γέλια τόσο στο κοινό όσο και στην ίδια τη θαυμάστρια.

Η γνωριμία με τη Φένια έγινε viral

Λίγο αργότερα, ο Χάρι Στάιλς τη ρώτησε πώς τη λένε. Εκείνη απάντησε πως ονομάζεται Φένια, με τον τραγουδιστή να προσπαθεί να προφέρει σωστά το ελληνικό της όνομα.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο των social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν το χιούμορ και τον αυθορμητισμό του καλλιτέχνη, αλλά και την ευρηματικότητα της Ελληνίδας θαυμάστριας.