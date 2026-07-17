Χάρης Χριστόπουλος: Πηγαίνει τον γιο του για κούρεμα και… λιώνει το Instagram - Βίντεο

Ο Χάρης Χριστόπουλος και η Ανίτα Μπραντ είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τον Χρήστο, τον Νικόλα και τον μικρότερο της οικογένειας που είναι μόλις 1,5 ετών, μας βγήκε όμως… κοκέτης και ο μπαμπάς του τον πήγε να κουρευτεί και ανάρτησε το βίντεο στο Instagram κάνοντας μας να λιώσουμε από απόλυτο cuteness!

«Ακόμα δεν βγήκε από το αυγό, θέλει και Barber Shop! Το πρώτο μας κούρεμα», έγραψε ο τρισευτυχισμένος μπαμπάς που δεν πίστευε ποτέ στη ζωή του πως θα αποκτούσε τόσα παιδιά και θα ήθελε κι άλλα κι άλλα κι άλλα! Στο βίντεο τον βλέπουμε να κρατά τον μικρό του γιο στην αγκαλιά του και εκείνος να απολαμβάνει την κάθε στιγμή...