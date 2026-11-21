Για πρώτη φορά τοποθετήθηκε ο Χάρης Δούκας σχετικά με την αποχώρηση του Λάκη Λαζόπουλου από τη διοργάνωση και την παρουσίαση της φετινής πρωτοχρονιάτικης γιορτής του Δήμου Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «For You» του ΑΝΤ1, εξηγώντας τις δυσκολίες που προέκυψαν κατά την προετοιμασία της εκδήλωσης, χωρίς ωστόσο να κρύψει την εκτίμηση και την αγάπη του για τον γνωστό καλλιτέχνη.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγα εικοσιτετράωρα μετά την τοποθέτηση του Λάκη Λαζόπουλου μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ». Ο καλλιτέχνης είχε αποκαλύψει ότι, παρότι είχε συμφωνήσει με τον Χάρη Δούκα να αναλάβει την επιμέλεια της βραδιάς για την αλλαγή του χρόνου, αποφάσισε τελικά να αποσυρθεί, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω εμπόδια.

Χάρης Δούκας: «Έχει μια απίστευτη γραφειοκρατία όλη η διαδικασία»

Απαντώντας για όσα συνέβησαν, ο Χάρης Δούκας απέφυγε οποιαδήποτε αντιπαράθεση και μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Λάκη Λαζόπουλο.

«Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι κορυφαίος, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Έχω τεράστια εκτίμηση σε αυτό που κάνει. Νομίζω ότι είναι κορυφαίος στη χώρα. Είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν σε εκδηλώσεις, ερχόταν και διάβαζε παραμύθια στα παιδιά», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στις γραφειοκρατικές διαδικασίες που δυσκόλεψαν τη συγκεκριμένη συνεργασία.

«Έχει μια απίστευτη γραφειοκρατία όλη η διαδικασία και νομίζω πως θα έπρεπε να είναι κάτι που θα έχει τις προδιαγραφές και τον χαρακτήρα και τη διάσταση και διάδοση που και ο ίδιος ο Λάκης ήθελε. Δεν είναι πάντα εύκολο», εξήγησε.

Το μήνυμα στον Λάκη Λαζόπουλο για το μέλλον

Παρά το γεγονός ότι η συνεργασία για την πρωτοχρονιάτικη γιορτή δεν προχώρησε, ο δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να βρεθούν ξανά επαγγελματικά.

«Θα έχουμε όμως πολλές ευκαιρίες στο μέλλον. Λάκη σε πιστεύουμε πολύ και θα μας δοθεί η δυνατότητα να συνεργαστούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Χάρης Δούκας θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η αποχώρηση του Λάκη Λαζόπουλου από τη φετινή διοργάνωση δεν αναιρεί την εκτίμησή του προς τον καλλιτέχνη, αφήνοντας ανοιχτή την προοπτική μιας νέας συνεργασίας σε μελλοντική εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων.