Ελλάδα Χάρης Δούκας Δημοσιογράφοι

Χάρης Δούκας για Ανδρέα Μαζαράκη: «Θα προτείνω να πάρει το όνομά του το κλειστό γήπεδο στου Στρέφη»

Σε ανάρτησή του στα social media, ο δήμαρχος Αθηναίων εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του γνωστού δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού

Φωτογραφίες: Eurokinissi
Φωτογραφίες: Eurokinissi
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

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Την πρόθεσή του να δώσει στο κλειστό γήπεδο του λόφου του Στρέφη το όνομα του Ανδρέα Μαζαράκη, που πέθανε έπειτα από μάχη με σοβαρή ασθένεια,  εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Δούκας εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του γνωστού δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού, ο οποίος πέραν όλων των άλλων, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στον Αστέρα Εξαρχείων, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος.

«Αποχαιρετούμε με βαθιά θλίψη τον Ανδρέα Μαζαράκη. Δημοσιογράφος, άνθρωπος του πολιτισμού και του αθλητισμού, με βαθιά αγάπη για την Αθήνα. Ως πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στα παιδιά και τους νέους της γειτονιάς, δίνοντάς τους χώρο να αθληθούν, να δημιουργήσουν και να ονειρευτούν. Μέσα από τη Μαντολινάτα και τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες που στήριξε με πάθος, συνέβαλε στη διατήρηση και την ανάδειξη της μουσικής παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης μας. Στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη και την προσφορά του, θα προτείνω το Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ στον Στρέφη να ονομαστεί Κλειστό Γήπεδο Ανδρέας Μαζαράκης», έγραψε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Αθηναίων.

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