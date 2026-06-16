LIFE Showbiz Χάρης Ρώμας

Χάρης Ρώμας: «Η σχέση των γονιών μου ήταν προβληματική - Έζησα με έλλειψη επικοινωνίας και προσοχής»

Όταν αποκάλυψε στον πατέρα του ότι θέλει να γίνει ηθοποιός, η απάντηση που πήρε ήταν «παιδί μου είσαι ψώνιο».

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
Φωτεινή Λασπά avatar
Φωτεινή Λασπά

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Για την παιδική του ηλικία και την σχέση με τους γονείς του μίλησε ο Χάρης Ρώμας στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη και αναφέρθηκε επίσης στην απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Ο πατέρας μου ήταν ένας μεγάλος έμπορος. Η σχέση των γονιών μου ήταν προβληματική. Έζησα όλο το φάσμα της δυσκολίας των παιδικών χρόνων, με την έλλειψη επικοινωνίας ή προσοχής. Παρ’ όλα αυτά, μας αγαπούσαν οι γονείς μου. Όμως περάσαμε δύσκολα και αυτό βοήθησε ίσως τον ψυχισμό να γίνει πιο έντονος και το συναίσθημα να θέλει να εκραγεί» εξήγησε.

Ο πατέρας του ήταν αντίθετος με την απόφασή του να γίνει ηθοποιός. «Το είπα στους γονείς μου ότι θα ήθελα να δοκιμάσω κάτι τέτοιο. Η απάντηση του πατέρα μου ήταν: «Παιδί μου, αγόρι μου, είσαι ψώνιο». Του έλεγα ότι πιστεύω πως κάτι συμβαίνει μέσα μου και θα μπορούσα να το ακολουθήσω και εκείνος μου απαντούσε: «Το πιστεύεις λάθος». Μου έλεγε να διαλέξω κάτι που να εξασφαλίζει τη ζωή μου και να είμαστε περήφανοι κι εμείς κι εσύ» θυμάται τα λόγια του.

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