Χάρης Ρώμας: «Μάς… μαστίγωσε, αλλά περάσαμε ωραία»

Ο Χάρης Ρώμας παραχώρησε δηλώσεις στον ρεπόρτερ του Mykonos Live TV, Νικ Κουρούμαλο, ο οποίος τον συνάντησε στα Ματογιάννια. Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη Μύκονο που αγαπά και την επισκέπτεται από έφηβος. Όσον αφορά τα επαγγελματικά του, ο Ρώμας αποκάλυψε πως ετοιμάζει μια νέα σειρά γιατί είναι πάντα δημιουργικός, αλλά δεν έχει ακόμα να ανακοινώσει κάτι επίσημα. «Στη Μύκονο έχω να έρθω 8 χρόνια. Έρχομαι από 17 χρόνων, αλλά μην με ρωτήσετε πότε ήταν αυτό, είναι πολύ παλιά! Ήρθαμε για λίγο φέτος, δεν μπορώ να πω για πόσο, αλλά για λίγο. Εύχομαι το νησί να πάει καλά. Μου λένε ότι έχει μια μικρή πτώση, αλλά εγώ βλέπω πολύ κόσμο και χαίρομαι. Πανέμορφο είναι το νησί, όπως ήταν πάντα», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε και δουλειές»

Ο Ρώμας εκμεταλλεύεται την κάθε του μέρα στο νησί των Ανέμων κάνοντας το πρωί μπάνιο και το βράδυ βόλτα για φαγητό και ποτό στα σοκάκια. Θέλει να φορτίσει τις μπαταρίες του και να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα μπορεί στα επαγγελματικά του καθήκοντα που δεν μπορούν να περιμένουν. «Πήγαμε για μπάνιο, είχε πολύ αέρα, μάς… μαστίγωσε, αλλά περάσαμε ωραία. Και μαστιγωμένοι μας αρέσει! Ο επόμενος μου προορισμός είναι η Αθήνα, γιατί δουλεύουμε. Έχουμε και δουλειές».