Χάρης Ρώμας: «Στην πολιτική δεν με έφαγε κανένα σύστημα, αλλά υπάρχει το κυνήγι της καρέκλας»

Ο Χάρης Ρώμας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και αναφέρθηκε στην πολιτική, την υποκριτική και στην συμμετοχή του στην κωμική σειρά του MEGA «Hotel Elvira». Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, θα εμφανιστεί σε δύο επεισόδια ως guest star και θα βρεθεί ξανά τηλεοπτικά με την Άννα Κουρή.

Για τη νέα αστυνομική κωμωδία που ετοιμάζει μαζί με την Άννα Χατζησοφιά είπε: «Δεν με φοβίζουν πια τα νούμερα στην τηλεόραση. Το κακό πουλάει, αλλά εμείς οφείλουμε να προτείνουμε μόνο το καλό. Όσο μεγαλώνεις οφείλεις να γίνεσαι σοφός και δοτικότερος».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στους συναδέλφους τους και στους ανθρώπους του χώρου που κινείται λέγοντας: «Το συνάφι μου δεν με έχει πληγώσει. Όταν κάνεις αυτό που σου αρέσει στη ζωή, είναι τόσο μεγάλη η χαρά, που όλα τα άλλα είναι παρελκόμενα. Όσο μεγαλώνεις συνειδητοποιείς ότι πρέπει να κρατήσεις το καλό του πράγματος».

Και συμπλήρωσε μιλώντας για την ενασχόλησή του με την πολιτική: «Δεν με έφαγε κανένα σύστημα. Θεωρώ ότι εάν είχα χρόνο μπροστά μου, μου ταιριάζει η πολιτική. Αυτό πρέπει να ταιριάζει, πιστεύω, σε ανθρώπους που μπαίνουν αφιλοκερδώς μέσα. Εγώ ξόδεψα χρήματα όταν μπήκα στην πολιτική. Ούτε η εξουσία ήταν ζητούμενο για μένα. Είναι τόσο τοξική η πολιτική, που θα βγουν να πουν χοντράδες. Υπάρχει το κυνήγι της καρέκλας».