Χάρης Βαρθακούρης: «Μου κακοφαίνεται να δω την Αντελίνα ως υπάλληλο καναλιού»

Για την σχέση του με την τηλεόραση, τις επαγγελματικές προτάσεις που δέχεται κατά καιρούς, αλλά και για το αν θα ήθελε να δει την σύζυγό του στην τηλεόραση, μίλησε ο Χάρης Βαρθακούρης στην εκπομπή «Happy Day».

«Το κεφάλαιο της τηλεόρασης δεν έχει κλείσει για μένα, γιατί δεν μπορώ να πω σε τίποτα ότι έχει κλείσει. Ακόμα και αν με ρωτούσες "θα κάνεις άλλο παιδί;", που καμιά φορά το σκεφτόμαστε με τη γυναίκα μου και λέμε ότι είμαστε μεγάλοι πια, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Το μόνο που θα ξαναέκανα στην τηλεόραση μαζί με την σύζυγο, επειδή το έχω σκεφτεί, θα ήταν πάλι ταξιδιωτικό. Δηλαδή αν μας έλεγαν "θέλετε να κάνετε ένα Globetrotters 2;", θα το έκανα. Δέχτηκα προτάσεις και φέτος, μαζί με την γυναίκα μου, είπα όμως όχι» αποκάλυψε.

Και συνέχισε: «Η Αντελίνα δέχτηκε πρόταση για το Real View, όσο θα ήταν μεσημεριανή η εκπομπή, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να φεύγει πολύ πρωί και να γυρίζει αργά το απόγευμα. Ώρες που έχουμε πει ότι ακόμα ανήκουν στα παιδιά μας. Οπότε η απάντηση ήταν ένα ευγενέστατο "όχι". Άμα υπάρχουν άντρες που έχουν τη δυνατότητα για ένα διάστημα, δεν λέω για πάντα, να παρέχουν στην οικογένειά τους αυτά που χρειάζονται ώστε η γυναίκα να είναι δίπλα στα παιδιά κατά τη διάρκεια μιας ευαίσθητης περιόδου, δεν βλέπω τίποτα μεμπτό και τίποτα κακό».

Όσο για το άν θα ήθελε να ασχοληθεί η Αντελίνα Βαρθακούρη με την τηλεόραση; «Ως καλεσμένη σε μια εκπομπή, δεν έχω πρόβλημα. Ως υπάλληλο καναλιού, λίγο μου κακοφαίνεται ακόμα. Θα δούμε όμως».