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Μοιάζει με ιστορία βγαλμένη από ταινία τρόμου ή από εφιάλτη, ωστόσο συνέβη στη Βρετανία το 2018 και είναι πέρα για πέρα αληθινή. Η σύντροφος ενός Βρετανού πολίτη οδηγήθηκε σε φρικτό θάνατο από τον οποίο ο ίδιος παραλίγο γλίτωσε και όλα αυτά από ένα τυχαίο αντικείμενο που ο ίδιος βρήκε στον δρόμο.

Όλα ξεκίνησαν ένα καλοκαιρινό απόγευμα στο Έιμσμπερι της νότιας Αγγλίας, λέει ο Τσάρλι Ρόουλι, καθώς αφηγείται στο CNN την απίστευτη ιστορία του. Καθώς έψαχνε σε έναν κάδο με αντικείμενα που αφήνονταν εκεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς, εντόπισε ένα μικρό χάρτινο κουτί.

Μέσα υπήρχε ένα δοχείο, τυλιγμένο σε πλαστικό, με την ετικέτα Nina Ricci. Πεπεισμένος ότι κάποιος είχε πετάξει ένα μπουκάλι ακριβού γαλλικού αρώματος, ο Ρόουλι το πήρε στο σπίτι για να κάνει έκπληξη στην κοπέλα του, Ντον Στέρτζες.

Φωτό: LONDON METROPOLITAN POLICE/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανακάλυψη «θησαυρών» ανάμεσα σε πεταμένα αντικείμενα ήταν ένα από τα αγαπημένα του χόμπι. Με την πάροδο του χρόνου, είχε περισώσει τηλεοράσεις και άλλα οικιακά είδη. Όμως εκείνη την ημέρα, τον Ιούνιο του 2018, ήλπιζε ότι κάποιος θα είχε πετάξει ένα δαχτυλίδι που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να της κάνει πρόταση γάμου.

«Συχνά έκανε σχόλια ότι ήθελε να της πάρω ένα δαχτυλίδι αρραβώνων… ένα δαχτυλίδι με ζαφείρι», είπε.

😱 A British man gave his girlfriend a bottle of perfume he had found. It turned out to contain Novichok — the same nerve agent used in the 2018 attempt to assassinate Sergei Skripal



In an interview with CNN, Charlie Rowley recalled how a seemingly harmless gift cost his… pic.twitter.com/RAGWJLgJnn — NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2026

Ένας κατάσκοπος στο Σάλσμπερι

Χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, το μπουκάλι περιείχε τον ίδιο νευροπαραλυτικό παράγοντα που οι ερευνητές πιστεύουν ότι χρησιμοποίησαν Ρώσοι πράκτορες τρεις μήνες νωρίτερα για να δηλητηριάσουν έναν πρώην κατάσκοπο στο κοντινό Σάλσμπερι.

Αυτό που ακολούθησε ήταν μια καταστροφική αλυσίδα γεγονότων που κόστισε τη ζωή της Στέρτζες και οδήγησε τον Ρόουλι στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ως τραγικές «παράπλευρες απώλειες» ενός διεθνούς κατασκοπευτικού θρίλερ που αφορούσε την απόπειρα δολοφονίας ενός διπλού πράκτορα.

«Νόμιζα ότι ήταν ένα αυθεντικό, ωραίο δώρο και εκείνη χάρηκε που το έλαβε. Αλλά όλα πήγαν τόσο τραγικά στραβά, τόσο γρήγορα», θυμάται.

Η Ντον Στέρτζες. Φωτό: LONDON METROPOLITAN POLICE/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Το ψέκασε, το μύρισε και το έβαλε στον καρπό της. Και λίγο μετά, είπε ότι ένιωθε περίεργα. Παραπονέθηκε για πονοκέφαλο… σταμάτησε να ανταποκρίνεται τελείως. Προσπάθησα να την επαναφέρω. Όλα κυλούσαν αργά».

Αργότερα εκείνη την ημέρα, ο Ρόουλι ήταν λουσμένος στον ιδρώτα, κουνιόταν μπρος-πίσω και μουρμούριζε ασυνάρτητα, καθώς το δηλητήριο -που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως Novichok, ένας ρωσικός νευροπαραλυτικός παράγοντας- εξαπλώθηκε και στον ίδιο.

Έπεσε σε κώμα και νοσηλεύτηκε για εβδομάδες, έχοντας αρχικά ελάχιστη μνήμη για το τι είχε συμβεί. Αφού πήρε εξιτήριο, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, που τον έστειλε πίσω στο νοσοκομείο για άλλο ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η περιπέτεια αυτή παρέσυρε τον ανυποψίαστο Ρόουλι σε μια μάχη μεταξύ των ρωσικών και των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

«Ποιος ήξερε ότι ζούσε ένας κατάσκοπος στο Σάλσμπερι; Ήταν σοκ», είπε ο Ρόουλι. «Ποιος θα φανταζόταν ότι (το δηλητήριο) θα ξαναβρισκόταν σε ένα μπουκάλι;»

Οκτώ χρόνια μετά, ο Ρόουλι εξακολουθεί να δυσκολεύεται να βρει λόγια για να περιγράψει όσα συνέβησαν.

Κάτι ασυνήθιστο στο μπουκάλι

Το ζευγάρι έβγαινε για περίπου έναν χρόνο, αφού γνωρίστηκαν σε μια δομή για άστεγους, όπου έμενε η Στέρτζες. Ο Ρόουλι είχε μόλις μετακομίσει σε ένα νέο διαμέρισμα και το ετοίμαζε για να μείνουν μαζί. Η ζωή τους περιστρεφόταν γύρω από απλές απολαύσεις.

Φωτό: LONDON METROPOLITAN POLICE/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις 28 Ιουνίου, δύο ημέρες αφού ο Ρόουλι βρήκε το κουτί στον κάδο, το έδωσε στην κοπέλα του. Ήταν Σάββατο μεσημέρι και έβλεπαν τηλεόραση. Εκείνη αναγνώρισε αμέσως τη μάρκα και φάνηκε ενθουσιασμένη.

Θυμάται ότι του φάνηκε περίεργο το γεγονός ότι ο ψεκαστήρας ήταν ξεχωριστός και όχι προσαρτημένος στο μπουκάλι, καθώς και ότι έπρεπε να αφαιρέσει το καπάκι και να το τοποθετήσει ο ίδιος.

Η Στέρτζες το ψέκασε και έβαλε λίγο στον καρπό της. Είχε ελαιώδη υφή και καθόλου άρωμα. «Πολύ περίεργο -ένα άρωμα χωρίς μυρωδιά», θυμάται να σκέφτεται.

«Αρκετό δηλητήριο για να σκοτώσει 10.000 ανθρώπους»

Σύντομα, η Στέρτζες του είπε ότι δεν ένιωθε καλά και πήγε στο μπάνιο, απ’ όπου ακούστηκε ένας γδούπος. Την βρήκε αναίσθητη στην μπανιέρα και κάλεσε τις πρώτες βοήθειες. Η Στέρτζες μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Μη γνωρίζοντας ότι η σύντροφός του είχε δηλητηριαστεί, ο Ρόουλι αποφάσισε να κάνει μερικά εξωτερικά θελήματα πριν πάει να τη βρει.

Δεν την ξαναείδε ποτέ. Πέντε ώρες μετά την κατάρρευσή της, ένα ασθενοφόρο επέστρεψε στην ίδια διεύθυνση για τον ίδιο, ο οποίος είχε επίσης αρρωστήσει. Η 44χρονη Στέρτζες πέθανε 10 ημέρες αργότερα, ενώ ο Ρόουλι βρισκόταν σε κώμα.

Το μικρό μπουκάλι περιείχε αρκετό δηλητήριο για να σκοτώσει 10.000 ανθρώπους, αναφέρει στο ντοκιμαντέρ του CNN ο Νιλ Μπάσου, πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Βρετανίας.

Φωτό: ANDY RAIN/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Παράπλευρη απώλεια»

Η γραφική πόλη του Σάλσμπερι, με πληθυσμό περίπου 44.000 κατοίκους, μοιάζει περισσότερο με καρτ ποστάλ παρά με το επίκεντρο ενός διεθνούς σκανδάλου κατασκοπείας.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε σαν αστυνομικό μυθιστόρημα. Τον Μάρτιο του 2018, δύο άνθρωποι βρέθηκαν λιπόθυμοι σε ένα παγκάκι στο κέντρο της πόλης. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, επρόκειτο για τον Σεργκέι Σκριπάλ, έναν πρώην Ρώσο αξιωματικό των στρατιωτικών πληροφοριών που κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπέρ της MI6, και την κόρη του, Γιούλια.

Ο Σεργκέι Σκριπάλ. Φωτό: YURY SENATOROV/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι δυο τους είχαν δηλητηριαστεί με Novichok, έναν νευροπαραλυτικό παράγοντα που αναπτύχθηκε από τη Σοβιετική Ένωση.

Τι συνέβη; Σύμφωνα με τις βρετανικές Αρχές, δύο Ρώσοι πράκτορες είχαν ταξιδέψει στη Βρετανία με ψεύτικα ονόματα, άλειψαν το δηλητήριο στην εξώπορτα του σπιτιού του Σκριπάλ και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε πτήση επιστροφής για τη Μόσχα. Μετά από εβδομάδες νοσηλείας σε κρίσιμη κατάσταση, πατέρας και κόρη κατάφεραν τελικά να επιβιώσουν από την επίθεση.

Τρεις μήνες αργότερα, και ενώ η πόλη προσπαθούσε να επιστρέψει στην κανονικότητα, ο Ρόουλι βρήκε άθελά του το πεταμένο μπουκάλι που είχε χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του δηλητηρίου, και ο εφιάλτης ξεκίνησε από την αρχή.

«Η δικαιοσύνη δεν είναι στο χέρι μου»

Η αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Σκριπάλ θεωρήθηκε από κάποιους ως ντροπή για τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν -σε μια περίοδο προτού γίνει η εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία βρισκόταν πίσω από τη δηλητηρίαση, χαρακτηρίζοντάς τους «ανοησίες».

Ο Σκριπάλ και η κόρη του φέρεται να ζουν πλέον κρυμμένοι με νέες ταυτότητες. Για τον Ρόουλι όμως, ο εφιάλτης δεν τελείωσε. Όταν ξύπνησε από το κώμα, ένας γιατρός του ανακοίνωσε ότι το «άρωμα» είχε σκοτώσει την κοπέλα του.

«Ένιωσα απαίσια, τρομερές ενοχές για αυτό… και είναι ακόμα δύσκολο να το διαχειριστώ σήμερα».

Ο Ρόουλι ζει ακόμα κοντά στο Σάλσμπερι, έχοντας μόνιμα προβλήματα υγείας. Μετά την επίθεση αντιμετώπισε προβλήματα ισορροπίας, όρασης και έχασε τη χρήση του αριστερού του χεριού, ενώ η μνήμη του δεν επανήλθε ποτέ πλήρως.

Φωτό: Unsplash

Οι Ρώσοι πράκτορες ταυτοποιήθηκαν αλλά δεν συνελήφθησαν ποτέ, επιμένοντας ότι είχαν πάει στο Σάλσμπερι ως τουρίστες για να θαυμάσουν τον περίφημο καθεδρικό ναό του. Έναν χρόνο μετά την επίθεση, ο Ρόουλι συνάντησε τον Ρώσο πρέσβη στο Λονδίνο, αναζητώντας απαντήσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Πλέον, δηλώνει ότι έχει σταματήσει να περιμένει δικαιοσύνη: «Δεν είναι στο χέρι μου. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να κάνω».