Ελλάδα Ιωάννινα Local News Δωρεά Οργάνων

«Χάρισε» ζωή μετά τον θάνατό του: Η συγκινητική δωρεά οργάνων 32χρονου στα Γιάννενα

Ολοκληρώθηκε η λήψη ήπατος και νεφρών από τον άτυχο άνδρα που νοσηλευόταν με εγκεφαλικό θάνατο – Συγκίνηση για τη γενναία απόφαση των συγγενών του.

Unsplash
Unsplash
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Βασίλης Λαδιάς

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Μέσα από μια ανείπωτη τραγωδία γεννήθηκε η ελπίδα για άλλους ανθρώπους, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία δωρεάς οργάνων από έναν 32χρονο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στα Ιωάννινα .

Ο νεαρός άνδρας νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στη Βλαχόστρατα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός του θάνατος και η οικογένειά του πήρε τη δύσκολη αλλά σπουδαία απόφαση να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων του.

Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε η λήψη ήπατος και νεφρών, σε μια πολύπλοκη ιατρική διαδικασία που συντονίστηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, σύμφωνα με το epirusgate.

Στην επέμβαση συμμετείχαν ιατρικές ομάδες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με τη συνεργασία γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού των εμπλεκόμενων τμημάτων.

«Μια πράξη αγάπης μέσα στον πόνο»

Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του 32χρονου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της απόφασής της να προσφέρει τα όργανά του σε ασθενείς που περιμένουν μια δεύτερη ευκαιρία.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων, το προσωπικό της ΜΕΘ, του Χειρουργείου και του Αναισθησιολογικού Τμήματος, καθώς και όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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Ελλάδα Ιωάννινα Local News Δωρεά Οργάνων

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