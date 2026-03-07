Χάρισον Φορντ: Αυτός είναι ο Νο1 κανόνας του γάμου του με την Καλίστα Φλόκχαρτ

Ο Χάρισον Φορντ και η Καλίστα Φλόκχαρτ έχουν σίγουρα εδραιωθεί στη συνείδησή μας ως ένα από τα πιο δυναμικά ζευγάρια του Χόλιγουντ και όχι άδικα. Στα πρόσφατα 32α Actor Awards, ο 83χρονος Φορντ και 61χρονη Φλόκχαρτ εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί φορώντας ασορτί μαύρα σύνολα λίγο πριν εκείνος ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο SAG-AFTRA Life Achievement Award για την πολυετή του παρουσία στον χώρο του σινεμά.

Ο θρυλικός Ιντιάνα Τζόουνς ρωτήθηκε ποιο θεωρεί ότι είναι το μυστικό του γάμου τους και εκείνος απλά είπε: «Δεν λέω στη γυναίκα μου τι να κάνει»!

Λίγο αργότερα, κατά την ομιλία αποδοχής του βραβείου, ο Χάρισον αρχικά αστειεύτηκε λέγοντας: «Είμαι ακόμα ένας ενεργός ηθοποιός», πριν ευχαριστήσει αρκετές προσωπικότητες που έκαναν την καριέρα του αυτό που ήταν, από τον Τζορτζ Λούκας μέχρι τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και πριν στραφεί στη σύζυγό του για να της πει: «Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, να ευχαριστήσω την εξαιρετική, όμορφη σύζυγό μου, Καλίστα και την οικογένειά μου, που μου έδωσε αγάπη και κουράγιο σε όλα αυτά».

φωτογραφία Reuters

Επεισοδιακή γνωριμία

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά σε ένα after party των Golden Globes το 2002 και τελικά παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2010. Η Φλόκχαρτ είχε δηλώσει πριν από μερικά χρόνια στους Times: «Δεν είχα δει ποτέ το Star Wars! Tο οποίο ξέρω ότι ακούγεται πολύ τρελό, αλλά μεγάλωσα σε μια μικρή πόλη χωρίς κινηματογράφο! Φυσικά και γνώριζα ποιος ήταν ο Χάρισον Φορντ, αλλά δεν τον είχα και σε τόση μεγάλη εκτίμηση. Όταν τον είδα δεν σκέφτηκα: Α, αυτός είναι ο Ιντιάνα Τζόουνς, είπε μέσα μου: τι θέλει αυτός ο λάγνος ηλικιωμένος άντρας και κάθεται στο τραπέζι μας;»

Ερωτευμένοι σαν… ηλικιωμένοι

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισης στο podcast «Wild Card» με τη Ρέιτσελ Μάρτιν, ο ηθοποιός του «Star Wars» αστειεύτηκε λέγοντας ότι είχε συνειδητοποιήσει με τα χρόνια πως οι ηλικιωμένοι ερωτεύονται όσο και οι νέοι! «Και οι ηλικιωμένοι μπορούν να αγαπήσουν. Πάντα έχεις μέσα σου τη σκέψη να ερωτευτείς, αλλά νομίζεις ότι αυτό είναι θέμα των νέων! Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ισχύει. Το θέμα είναι να παραμένεις πάντα ερωτευμένος. Να διατηρείς τη σχέση, να τη φροντίζεις, βασικά να μην την κάνεις σαν τα μούτρα σου!

Νιώθω ότι ήμουν παντρεμένος όλη μου τη ζωή. Παντρεύτηκα για πρώτη φορά στα 23 μου χρόνια, κάτι που θα έπρεπε να είναι παράνομο». Ο Φορντ παντρεύτηκε το 1964 τη Μαίρη Μάρκαρντ και έμειναν μαζί έως το 1979. Το 1983 ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τη Μελίσα Μάθισον, ένας γάμος που τέλειωσε το 2004. Από το 2010 είναι παντρεμένος με την Καλίστα Φλόκχαρτ.