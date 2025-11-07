Χάρβαρντ: Το μαύρο τσάι «κλειδί» για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής – Πόσες κούπες την ημέρα χρειάζονται

Μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Χάρβαρντ, ανέλυσε δεδομένα από 500.000 μεσήλικες οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για περισσότερα από 11 χρόνια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν δύο ή περισσότερες κούπες μαύρου τσαγιού ημερησίως είχαν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία – συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών νοσημάτων και των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Δες τι προτείνουν οι ειδικοί του Χάρβαρντ για τη σωστή ημερήσια κατανάλωση μαύρου τσαγιού και πώς μπορεί να ενισχύσει τη μακροζωία σου!