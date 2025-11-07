Υγεία Υγεία Διατροφή τσάι

Χάρβαρντ: Το μαύρο τσάι «κλειδί» για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής – Πόσες κούπες την ημέρα χρειάζονται

Σύμφωνα με έρευνα του Χάρβαρντ, το μαύρο τσάι μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου έως και 13%.

Μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Χάρβαρντ, ανέλυσε δεδομένα από 500.000 μεσήλικες οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για περισσότερα από 11 χρόνια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν δύο ή περισσότερες κούπες μαύρου τσαγιού ημερησίως είχαν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία – συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών νοσημάτων και των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Δες τι προτείνουν οι ειδικοί του Χάρβαρντ για τη σωστή ημερήσια κατανάλωση μαύρου τσαγιού και πώς μπορεί να ενισχύσει τη μακροζωία σου!

