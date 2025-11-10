Χάσμα μεταξύ ευρωπαϊκής Ανατολής και Δύσης: Σε ποιες χώρες τα νοικοκυριά κερδίζουν περισσότερα

Σημαντικές εισοδηματικές ανισότητες συνεχίζουν να καταγράφονται μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, με κάθε ευρωπαϊκό νοικοκυριό να ξοδεύει με διαφορετικό τρόπο. Τα τελευταία χρόνια, τα νοικοκυριά στην Ευρώπη έχουν αντιμετωπίσει μια σοβαρή κρίση στο κόστος διαβίωσης, η οποία επιδεινώθηκε από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις διαταραχές στην προσφορά μετά την πανδημία.

Πολλές οικογένειες αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις δαπάνες τους και τα νοικοκυριά συνεχίζουν να μετρούν τα λεφτά τους, ακόμη και όταν ο πληθωρισμός πλησιάζει τον στόχο του 2% της ΕΚΤ. Ένα χρήσιμο μέτρο για τα έσοδα των νοικοκυριών είναι το «Διάμεσο Ισοδύναμο Διαθέσιμο Εισόδημα». Αυτό αναφέρεται στο τυπικό εισόδημα ανά άτομο, προσαρμοσμένο στο μέγεθος του νοικοκυριού και μετά τη φορολογία.

Οι χώρες που κατακτούν την «κορυφή»

Από το 2024, το διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα σε 34 ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνεται από 3.075 ευρώ στην Αλβανία έως 50.799 ευρώ στο Λουξεμβούργο. Εντός της ΕΕ, η Βουλγαρία έχει το χαμηλότερο διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα με 7.811 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ ανέρχεται σε 21.582 ευρώ. Στην κορυφή, η Ελβετία και η Νορβηγία μαζί με το Λουξεμβούργο κατέχουν τις πρώτες θέσεις της κατάταξης, ακολουθούμενες από τη Δανία, την Αυστρία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο, όλες με εισόδημα που κυμαίνεται μεταξύ 30.000 και 35.000 ευρώ. Η Φινλανδία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Γαλλία βρίσκονται επίσης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αντίθετα, η Βόρεια Μακεδονία, η Τουρκία και το Μαυροβούνιο βρίσκονται στο τέλος της κατάταξης. Εντός της ΕΕ, η Ουγγαρία και η Ρουμανία — μαζί με τη Βουλγαρία — καταγράφουν επίσης συνολικά ποσά κάτω των 10.000 ευρώ.

Πηγή: Euronews

Χάσμα μεταξύ ευρωπαϊκής Ανατολής και Δύσης

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια σαφή διαφορά: οι χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης απολαμβάνουν τα υψηλότερα μέσα εισοδήματα, ενώ οι περιοχές του Νότου και της Ανατολής υστερούν. Το χάσμα μεταξύ του Λουξεμβούργου και της Βουλγαρίας, για παράδειγμα, υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.

Ο Δρ Stefano Filauro, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης, δήλωσε στο Euronews: «Το επίπεδο μέσης ευημερίας που παρατηρήθηκε το 2024 αντανακλά μακροπρόθεσμους διαρθρωτικούς παράγοντες, όπως η ιστορική πορεία ανάπτυξης, η εκβιομηχάνιση και η εξέλιξη του κράτους πρόνοιας».

Οι διαφορές στην παραγωγικότητα και τη βιομηχανική σύνθεση συμβάλλουν στην εξήγηση του χάσματος, δήλωσε η Τζούλια Ντε Λαζάρι, οικονομολόγος στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). «Η υψηλότερη παραγωγικότητα επιτρέπει στις χώρες να διατηρούν υψηλότερους μισθούς», δήλωσε στο Euronews Business.

Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες με μεγάλους τομείς υψηλής αξίας — όπως τα χρηματοοικονομικά, η τεχνολογία των πληροφοριών ή η προηγμένη βιομηχανία — τείνουν να πληρώνουν περισσότερα, ενώ εκείνες που βασίζονται στη γεωργία ή στις βασικές υπηρεσίες έχουν χαμηλότερους μισθούς.