«Χαστούκι» Νετανιάχου στον Μπεν Γκβιρ για τους ακτιβιστές: Δεν συνάδει με τις αξίες του Ισραήλ

Την έντονη ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίστηκαν οι ισραηλινές Αρχές τους ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» σε κέντρο κράτησης του Ασντόντ εξέφρασε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μάλιστα, προχώρησε ακόμη και σε σπάνια επίπληξη προς τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μέλος της κυβέρνησής του τονίζοντας ότι «Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

«Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“Israel has every right to prevent provocative flotillas of Hamas terrorist supporters from entering our territorial waters and reaching Gaza.



However, the way that Minister Ben Gvir dealt with the flotilla activists is not in line with… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 20, 2026

Η αντίδραση Νετανιάχου έρχεται μετά τη δημοσίευση βίντεο από τον ίδιο τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στο οποίο εμφανίζονται οι κρατούμενοι ακτιβιστές δεμένοι πισθάγκωνα και γονατιστοί στο έδαφος ενώ ο ίδιος κραδαίνει μια ισραηλινή σημαία και τους εξυβρίζει. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος της χώρας.

Ταυτόχρονα, αντιλαμβανόμενος τις διεθνείς αντιδράσεις χωρών εκ των οποίων προέρχονται οι ακτιβιστές, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε την απέλαση τους «το συντομότερο δυνατό».

Την ίδια ώρα, έντονη ήταν και η αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ που με ανακοίνωσή του τόνισε στον Μπεν-Γκβιρ ότι «προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ», και πως αυτός «δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ».