ChatGPT και άλλα AI chatbots έρχονται στο Apple CarPlay

Το Apple CarPlay προετοιμάζει μια από τις μεγαλύτερες ενημερώσεις της τελευταίας πενταετίας, με την ένταξη υποστήριξης για voice based chatbots, όπως το ChatGPT της OpenAI, το Claude της Anthropic και το Gemini της Google. Σύμφωνα με τις πρόσφατες πληροφορίες, το πλαίσιο του CarPlay Developer Guide ανανεώθηκε για να επιτρέπει εφαρμογές τέτοιου τύπου στην επόμενη έκδοση του iOS (26.4) την προσεχή άνοιξη.



Πώς θα δουλεύουν τα AI chatbots στο CarPlay

Μέχρι τώρα, οι οδηγοί με CarPlay μπορούσαν να επικοινωνούν μόνο με τη Siri, χρησιμοποιώντας τη φωνή για εντολές αναπαραγωγής μουσικής, κλήσεις, μηνύματα και πλοήγηση. Με το iOS 26.4, η Apple επεκτείνει το πεδίο των “φωνητικών” εφαρμογών και σε τρίτα chatbots, ώστε οι χρήστες να μπορούν να κάνουν ερωτήσεις χωρίς να πάρουν το τηλέφωνό τους στα χέρια.



Οι δημιουργοί αυτών των AI εφαρμογών θα πρέπει να προσθέσουν συγκεκριμένη υποστήριξη CarPlay στα δικά τους apps, χρησιμοποιώντας μια νέα οθόνη ελέγχου που θα επιτρέπει στο chatbot να δείχνει οπτικό feedback κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.



Περιορισμοί και κανόνες για την ασφάλεια

Παρότι η ένταξη των τρίτων AI chatbots φαίνεται σημαντική, η Apple επιβάλλει σαφείς περιορισμούς για να διατηρήσει το σύστημα ασφαλές. Τα chatbots δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν το αυτοκίνητο ή το iPhone. O χρήστης θα μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες, αλλά δεν θα μπορεί να διατάξει το ChatGPT να αλλάξει σταθμό ή να ανοίξει κάποια εφαρμογή.

Επιπλέον, δεν θα υπάρξει λέξη-κλειδί που θα ενεργοποιεί τα τρίτα chatbots, στη λογική του “Hey Siri”. Οι οδηγοί θα πρέπει πρώτα να ανοίγουν την εφαρμογή στο CarPlay (π.χ. ChatGPT, Gemini, Claude) και μόνο τότε θα ενεργοποιείται η συνομιλία μέσω φωνής και η επικοινωνία μέσα από την οθόνη.



Τι σημαίνει αυτό για τους οδηγούς

Με αυτό το βήμα, το Apple προσφέρει περισσότερες επιλογές στους χρήστες που θέλουν να προτιμήσουν ένα συγκεκριμένο AI, χωρίς να εγκαταλείψουν το περιβάλλον του CarPlay. Τα AI chatbots θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμβουλές σε πόλεις που ο οδηγός δεν γνωρίζει, να σύνοψη mails και μηνυμάτων ή ακόμα και για βασική πληροφόρηση για προορισμούς, χωρίς να φύγει το βλέμμα τους από το δρόμο.



Πρόσθετες αλλαγές που φέρνει το iOS 26.4

Το iOS 26.4 δεν θα προσθέσει απλά ένα “ChatGPT μέσα στο αυτοκίνητο”, αλλά μια πλατφόρμα με αρκετά χαρακτηριστικά με βάση το ΑΙ. Μεταξύ των αναμενόμενων βελτιώσεων θα είναι οι δημιουργημένες από ΑΙ playlists στο Apple Music, η βελτιωμένη υποστήριξη βίντεο για Podcasts και CarPlay friendly games και η καλύτερη κρυπτογράφηση των δεδομένων.