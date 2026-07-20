«Χάθηκε όλη η ζωή μου»: Στον FLASH η ένοικος που έχασε τον σκύλο της στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε τα πάντα. Στέγη, αναμνήσεις μιας ζωής, ενθύμια από τους γονείς της. Μα πάνω απ' όλα η κυρία Καλλιόπη Παπαδοπούλου έχασε τον αγαπημένο της σκύλο, που ήταν και η μοναδική της συντροφιά. Τον Δία, ένα πανέμορφο μαύρο ημίαιμο πίντμπουλ το οποίο είχε βρει στα σκουπίδια πριν από έξι χρόνια.

Η ίδια μιλάει στον FLASH τόσο για την απώλεια του σκύλου της, όσο και για το σοκ που έπαθε μόλις αντίκρισε τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα στις 30 Ιουνίου. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως η πτώση της οφείλεται στην κατάρρευση από ζημιές που προκλήθηκαν στα θεμέλιά της, από οικοδομικές εργασίες που πραγματοποιούνταν σε διπλανό χώρο για την ανέγερση ενός νέου οικοδομήματος.

Το σπίτι της, όπως και των υπολοίπων ενοίκων, μετατράπηκε σε σωρό από μπάζα. Και εκεί εγκλωβίστηκε όλη η ζωή της. Ανάμεσα στα συντρίμμια, βρίσκεται ακόμα το άψυχο σώμα του σκύλου της.

Ο Δίας δεν ήταν απλώς ένα κατοικίδιο. Πριν από έξι χρόνια η ίδια τον είχε βρει εγκαταλελειμμένο, μέσα σε μία χάρτινη κούτα πεταμένη στα σκουπίδια. Χωρίς δεύτερη σκέψη τον πήρε στην αγκαλιά της και τον έκανε οικογένειά της. Από τότε δεν χώρισαν ποτέ.

«Όταν η Πυροσβεστική σταμάτησε τις έρευνες για τον σκύλο μου, τότε κατέρρευσα. Τους είπα “γιατί σταματάτε;”. Και μου απάντησαν ότι δεν υπάρχουν σημάδια ζωής. Εκείνη τη στιγμή γκρεμίστηκε όλος ο κόσμος μου», λέει αποκλειστικά στον Flash.

«Δεν ξέρω πού θα μείνω αύριο»

Οι πρώτες ημέρες μετά την καταστροφή τη βρήκαν σε κατάλυμα που της παραχώρησε ο Δήμος Αθηναίων. Ωστόσο, η αγωνία για την επόμενη ημέρα παραμένει έντονη, καθώς δεν γνωρίζει πού θα μείνει όταν ολοκληρωθεί η προσωρινή φιλοξενία.

«Δεν ξέρω τι μου ξημερώνει. Είμαι ακόμη με τα ίδια ρούχα που φορούσα εκείνη την ημέρα. Ο Δήμος μάς έδωσε ένα νυχτικό, παντόφλες και δύο-τρία πράγματα μέσα σε μια κούτα. Αυτά είναι πλέον όλα μας τα υπάρχοντα», λέει η ίδια.

Η ψυχολογική της κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς εκτός από το σπίτι της έχασε και κάθε αντικείμενο που κουβαλούσε τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής.

«Μέσα εκεί ήταν όλη μου η ζωή»

Ανάμεσα στα ερείπια θάφτηκαν οικογενειακές φωτογραφίες, προσωπικά ενθύμια, ρούχα και οι κόποι μιας ζωής.

«Μέσα στο σπίτι μου είχα όλες τις αναμνήσεις μου. Φωτογραφίες, ενθύμια από τους γονείς μου, κόπους μιας ζωής, ρούχα, τα πάντα. Το μόνο που εντόπισα ανάμεσα στα συντρίμμια ήταν μία καρέκλα που είχα στο μπαλκόνι και την ελληνική σημαία που είχα κρεμασμένη σε αυτό», αναφέρει συγκινημένη.

Επτά οικογένειες έχουν θαμμένες τις ζωές τους κάτω από τα ερείπια»

Έντονη είναι η αγανάκτηση και από την πλευρά του δικηγόρου της ενοίκου της πολυκατοικίας, Νίκου Αλεξανδρή, ο οποίος ζητά να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, επισημαίνοντας ότι, αρκετές ημέρες μετά την κατάρρευση του κτηρίου, τα συντρίμμια παραμένουν στη θέση τους και οι ένοικοι εξακολουθούν να ζουν μέσα στην αβεβαιότητα.

«Έχουν περάσει τόσες ημέρες και ακόμη δεν έχει ληφθεί η απόφαση για να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας. Επτά οικογένειες έχουν θαμμένα τα πράγματά τους, τις ζωές τους, τις ψυχές τους κάτω από αυτά τα ερείπια. Η εντολέας μου έχασε τη μοναδική της συντροφιά, τον σκύλο της. Είναι αδιανόητο αυτοί οι άνθρωποι να περιμένουν ακόμη. Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ώστε να απομακρυνθούν τα συντρίμμια, να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι πληγέντες να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατό», τονίζει ο κ. Αλεξανδρής.

Όπως επισημαίνει, πέρα από τις υλικές ζημιές, οι ένοικοι έχουν υποστεί μια τεράστια ψυχική δοκιμασία, καθώς μέσα στα ερείπια παραμένουν οι αναμνήσεις, οι κόποι μιας ζωής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ό,τι πολυτιμότερο είχαν.

«Επτά οικογένειες έχουν θαμμένες τις ζωές τους κάτω από τα ερείπια»



Ο δικηγόρος των ενοίκων της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, Νίκος Αλεξανδρής, μιλά στο FLASH και ζητά να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των συντριμμιών και την αποζημίωση των πληγέντων. pic.twitter.com/PHIkaug71X — Flash.gr (@flashgrofficial) July 20, 2026

Το χρονικό της κατάρρευσης

Η τετραώροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, την ώρα που στο όμορο οικόπεδο εκτελούνταν εργασίες εκσκαφής και ανέγερσης νέας οικοδομής.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το κτήριο πήρε επικίνδυνη κλίση και κατέρρευσε προς το σημείο της εκσκαφής, ενώ οι Αρχές εξετάζουν αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αντιστήριξης και εάν υπήρξαν τεχνικές παραλείψεις κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Για την υπόθεση έχει ήδη διαταχθεί έρευνα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι εργασίες στο διπλανό εργοτάξιο.