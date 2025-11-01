Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: «Προφανώς έγιναν λάθος επικοινωνιακοί χειρισμοί – Νέες κυβερνητικές συσκέψεις»

Στο ζήτημα των ΕΛΤΑ αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Action 24, τονίζοντας την ανάγκη για νηφαλιότητα και ρεαλισμό στη δημόσια συζήτηση.



«Ερχόμαστε καλόπιστα ή κακόπιστα, σε αυτό το θέμα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Προφανώς και έγιναν λάθος επικοινωνιακοί χειρισμοί», παραδέχθηκε, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι θέμα Χατζηδάκη, αλλά συνολικά της κυβέρνησης».



Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε πως «η καλή διοίκηση των ΕΛΤΑ, στο επικοινωνιακό κομμάτι, θα μπορούσε να κάνει καλύτερους χειρισμούς», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «ανεξάρτητα από όλα αυτά —είτε είμαστε κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση, υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα με τα ΕΛΤΑ και δεν μπορούμε να το κρύψουμε».



Όπως αποκάλυψε, θα ακολουθήσουν περαιτέρω συσκέψεις το επόμενο διάστημα για το μέλλον του δικτύου και για το ποια καταστήματα ενδέχεται να κλείσουν, σημειώνοντας ότι περικοπές είχαν γίνει τόσο επί ΣΥΡΙΖΑ όσο και επί Νέας Δημοκρατίας.



Τέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι «η πρόθεση της διοίκησης δεν ήταν κακή», ωστόσο χρειάζεται «καλύτερη λειτουργική οργάνωση, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οργανισμού».