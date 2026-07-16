Χατζίδου - Παύλου:«Οι άνθρωποι της TV πέταξαν το lifestyle από πάνω τους και το άρπαξαν οι influencers»

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου κάνουν διακοπές στη Μύκονο, λίγο πριν επισκεφτούν την Πάργα και εκεί ανάμεσα στις χαλαρές στιγμές τους στα σοκάκια του νησιού βρήκαν την ευκαιρία να ανοίξουν κουβέντα για το μέλλον της τηλεόρασης. «Σας άρεσε, δεν σας άρεσε το Breakfast, κόπηκε! Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ελληνική τηλεόραση. Kόβουν από εδώ, κόβουν από εκεί… Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει μια πλατφόρμα τύπου Netflix που θα μπορείς εκεί να επιλέξεις τι θες να δεις, που είναι ωραίο και αυτό, γιατί ΟΚ, τουλάχιστον τελειώνει κάτι από τη τηλεόραση, κόβεται, αλλά πάει κάπου αλλού, ο κόσμος να απορροφηθεί αλλού, αυτό είναι το θέμα», είπε η Ελένη Χατζίδου στο Mykonos Live TV, ενώ ο Ετεοκλής Παύλου πρόσθεσε: «Εγώ δεν σου κρύβω, ανυπομονώ να δω που θα πάει όλο αυτό, ανυπομονώ να δω, δεν έχω ιδέα που θα πάει. Όσο διαβάζω και μαθαίνω, τόσο περισσότερο δεν καταλαβαίνω.

Όλα τα επαγγέλματα και κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με την έκθεση, έχουν την αμφισβήτηση και έχουν την αμφιβολία γιατί δεν έχεις τη μονιμότητα, κάτι που ανέκαθεν υπήρχε. Όμως πλέον νιώθω ότι υπάρχει σε έναν βαθμό παραπάνω από αυτό που μπορεί να αντέχει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, νιώθω αυτή τη φοβία και την ανασφάλεια για το αύριο. Υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό εμένα προσωπικά με προβληματίζει και σαν έναν άνθρωπο που αγαπώ τηλεόραση και ως έναν άνθρωπο που έβλεπε τηλεόραση και πριν να ασχοληθώ με το μέσο. Πιστεύω ότι όταν ένα μέσο περνάει μια δυσκολία συνεχίζεις να επενδύεις σε αυτό για να ανακάμψει. Όταν σταματάς να επενδύεις σίγουρα δεν θα ανακάμψει».

Η κόντρα με το διαδίκτυο

Η Χατζίδου έβαλε στο κάδρο της κουβέντας και το γεγονός πως το διαδίκτυο κατάπιε την τηλεόραση. «Εμπορικά και διαφημιστικά το όλο θέμα έχει πάει στα social media, θα μπορούσε βέβαια να μοιραστεί και να είναι παντού, όχι να σβήσει το ένα το άλλο. Τώρα τι να πω, με την ελπίδα ζούμε.

Ο Ετεοκλής πήγε την κουβέντα ένα βήμα παραπέρα. «Οι άνθρωποι της τηλεόρασης έχουν ένα πολύ αγαπημένο lifestyle που ενδιαφέρει τον κόσμο, το οποίο όμως λόγω infotainment το πέταξαν, το έβγαλαν από πάνω τους. Αυτή την τρύπα βρήκαν οι influencers και έγιναν influencers και άνθρωποι του YouTube έγιναν lifestyle πρόσωπα. Αυτό ήταν ένα λάθος το οποίο η τηλεόραση το πλήρωσε και το πληρώνει».