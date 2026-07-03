Χατζίδου σε Παύλου: «Μπορεί να μην γεράσουμε στο Breakfast, θα γεράσουμε μαζί» - Αγαπησιάρικο φινάλε

Με ένα φιλί αποχαιρετισμού η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου είπαν αντίο στο «Breakfast@Star» και αντίο στην τηλεοπτική τους συνεργασία που κράτησε για 4 χρόνια στον αέρα του STAR και ολοκληρώνεται όχι λόγω αποτυχίας, αλλά λόγω των γενικότερων περικοπών που πραγματοποιούνται στην τηλεόραση.

«Αυτή είναι η στιγμή που τα φώτα του Breakfast θα σβήσουν για τελευταία φορά. Πραγματικά το ταξίδι αυτό ξεκίνησε με πολλή αγάπη, μεράκι, πίστη και συνέπεια για να γίνουμε μια πολύ ωραία παρέα και γίναμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανοίξατε την καρδιά σας και το σπίτι σας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, Ελένη Χατζίδου, δεν αναφέρομαι στη γυναίκα μου, αλλά στη συμπαρουσιάστριά και συνεργάτιδα μου. Συγχαρητήρια ήσουν εξαιρετική επαγγελματίας, ήσουν υπόδειγμα σε αυτό που έκανες, σε ευχαριστω για τον τρόπο που υπήρχες στην ομάδα», είπε ο Ετεοκλής Παύλου.

«Σε λατρεύω, σ’ αγαπώ, θα γεράσουμε μαζί! Λέγαμε ότι θα γεράσουμε στο Breakfast, πολλές φορές όμως δεν έρχονται όλα όπως τα περιμένουμε, ότι εμείς θα γεράσουμε μαζί, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αυτό θα τα κάνουμε, ναι», πρόσθεσε κλείνοντας την εκπομπή η Ελένη Χατζίδου.