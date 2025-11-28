Χατζηθεοδοσίου για την Περιφέρεια

Οι εκλογές σε Δήμους και Περιφέρειες αργούν ακόμη, θα γίνουν σε τρία χρόνια ακριβώς, το Νοέμβριο του 2028.

Αλλά για κάποιους ισχύει το ρητό «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν».

Μαθαίνω λοιπόν, ότι στις αρχές Ιανουαρίου πρόκειται να ανακοινωθεί μια υποψηφιότητα για την Περιφέρεια Αττικής που θα συζητηθεί, καθώς θα πρόκειται για πρόσωπο, που αν κάνει τις σωστές κινήσεις μπορεί να εξελιχθεί σε υπολογίσιμο διεκδικητή της θέσης του περιφερειάρχη.

Ο λόγος για το νυν πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος φαίνεται πως το έχει πάρει απόφαση και ετοιμάζεται πυρετωδώς. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου θα κινηθεί υπερκομματικά, αν και είναι γνωστή η σχέση του με το ΠΑΣΟΚ και διατηρεί αγαστές σχέσεις με τον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ έχει στάση διεκδικητική απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Περισσότερα από τη νέα χρονιά, αν και σε κάθε περίπτωση ο Νικ Hard, Νίκος Χαρδαλιάς, αποδεδειγμένα, είναι πολύ σκληρός αντίπαλος.