Χέγκσεθ προς Ευρωπαίους: «Αφήστε τις γκλαμουράτες συνόδους, το τζάμπα τελείωσε»

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο και ειδικά γύρω από τα Στενά του Ορμούζ ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να σκληραίνουν τη στάση τους τόσο απέναντι στο Ιράν όσο και απέναντι στους ίδιους τους συμμάχους τους.

Οι δηλώσεις του Πιτ Χέγκσεθ αποτυπώνουν μια νέα πραγματικότητα, όπου η Ουάσιγκτον δεν περιορίζεται πλέον σε εκκλήσεις συνεργασίας, αλλά ασκεί ανοιχτή πίεση προς την Ευρώπη να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο. Η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, με δεύτερο αεροπλανοφόρο να κατευθύνεται προς τη ζώνη έντασης και με έναν «σιδερένιο αποκλεισμό» να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, δεκάδες εμπορικά πλοία έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του κόσμου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ουάσιγκτον ξεκαθαρίζει ότι στόχος παραμένει η αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας, εφόσον η Τεχεράνη επιλέξει τη διαπραγμάτευση.

Σκληρό μήνυμα στους Ευρωπαίους

Εκεί όμως που εστιάζεται το πιο αιχμηρό μήνυμα είναι στην Ευρώπη. Ο Χέγκσεθ τονίζει ότι «αυτό δεν πρέπει να είναι μόνο μάχη της Αμερικής», επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη εξαρτάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τη σταθερότητα στα Στενά του Ορμούζ για την ενεργειακή της ασφάλεια.

Η φράση του ότι «η εποχή του τζάμπα τελείωσε» αποτυπώνει μια σαφή αλλαγή φιλοσοφίας: οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον διατεθειμένες να επωμίζονται μόνες τους το βάρος της γεωπολιτικής σταθερότητας σε περιοχές κρίσιμες για ολόκληρη τη Δύση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αιχμή «αφήστε τις γκλαμουράτες συνόδους» αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στρέφεται ευθέως κατά της ευρωπαϊκής τακτικής των συνεχών διπλωματικών συναντήσεων χωρίς απτά αποτελέσματα στο πεδίο. Η κριτική αυτή αγγίζει τον πυρήνα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, η οποία συχνά κατηγορείται για καθυστερήσεις, εσωτερικές διαφωνίες και έλλειψη στρατηγικής αυτονομίας.

Η κρίση στον Περσικό Κόλπο λειτουργεί έτσι ως δοκιμασία για τη θέση της Ευρώπης στο διεθνές σύστημα. Από τη μία πλευρά, τα οικονομικά της συμφέροντα συνδέονται άμεσα με την απρόσκοπτη ροή ενέργειας από την περιοχή· από την άλλη, η πολιτική και στρατιωτική της στάση παραμένει πιο επιφυλακτική σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το δίλημμα γίνεται ολοένα πιο σαφές: είτε η Ευρώπη θα αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης σε ζητήματα ασφάλειας που την αφορούν άμεσα, είτε θα συνεχίσει να εξαρτάται από τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον. Οι δηλώσεις Χεγκσεθ δεν αφήνουν πολλά περιθώρια παρερμηνείας.

Η αμερικανική πλευρά δεν ζητά απλώς πολιτική στήριξη, αλλά ουσιαστική συμμετοχή. Σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται ταχύτατα, η Ευρώπη καλείται να αποδείξει αν μπορεί να λειτουργήσει ως πραγματικός στρατηγικός παίκτης ή αν θα παραμείνει θεατής σε εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον της.