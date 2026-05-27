Χειλάκης για Τσίπρα: «Παρουσίασα έναν άνθρωπο που όλοι περιμέναμε» - «Φυλαγμένο μυστικό το ΕΛ.Α.Σ»

Ως ένα «καλά φυλαγμένο μυστικό», το οποίο δεν γνώριζε μέχρι την τελευταία στιγμή, περιέγραψε το όνομα «ΕΛ.Α.Σ» (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), ο γνωστός ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης, που ήταν εκ των παρουσιαστών στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο.

«Είναι δύσκολη η θέση μου, γιατί εγώ απλά το μόνο που είχα να κάνω ήταν να παρουσιάσω έναν άνθρωπο που όλοι περιμένουμε», δήλωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης, σε δηλώσεις του, μετά το τέλος της εκδήλωσης του Αλέξη Τσίπρα.

«Το σημαντικό είναι ο Αλέξης, δεν είναι αυτό που θα σας πω εγώ και σας ευχαριστώ που ζητάτε να σας πω τη γνώμη μου, αλλά όπως καταλαβαίνετε η γνώμη μου είναι σίγουρα πανηγυρική. Γιατί είμαι από τους πολίτες, από τους ενεργούς πολίτες, που όλοι περιμένουμε την αλλαγή πολιτικής, όχι την πολιτική αλλαγή» σημείωσε ο ηθοποιός.

Τόνισε ότι έχει ήδη υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, ενώ ερωτηθείς για το αν ήξερε το όνομα που αυτό θα πάρει, είπε: «Όχι δεν το ήξερα, σήμερα το έμαθα. Ήταν πολύ καλά φυλαγμένο μυστικό και είναι κάτι το οποίο έχει, έχει συναισθηματικό έρμα, είναι εκεί μπροστά σε ό,τι σημαίνει αγώνας. Αυτό. Όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν».