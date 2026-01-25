Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα - Προσοχή στις τιμές

Ανοικτά θα είναι και αυτή την Κυριακή, 25 Ιανουαρίου, τα εμπορικά καταστήματα, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11:00 π.μ. έως 6:00 μ.μ., ωστόσο τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα, μένουν περισσότερες ώρες ανοικτά. Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, με κάθε επιχείρηση να αποφασίζει αυτόνομα αν θα σηκώσει ρολά.

Το ωράριο λειτουργίας για την Κυριακή

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, το προτεινόμενο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Εμπορικά καταστήματα: 11:00 – 18:00

Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα: 11:00 – 20:00

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Παρόλο που τα περισσότερα μεγάλα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά τις Κυριακές, υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές για τις αγορές της τελευταίας στιγμής:

LIDL: Θα λειτουργήσουν κανονικά από τις 11:00 έως τις 20:00.

Μικρά καταστήματα: Αλυσίδες όπως τα AB Shop & Go και τα OK Markets θα παραμείνουν ανοιχτά με το διευρυμένο ωράριό τους.

Ο δεκάλογος του ασφαλούς καταναλωτή

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στις αναγραφόμενες τιμές. Ο στόχος είναι η πλήρης διαφάνεια και η αποφυγή παραπλανητικών πρακτικών.

1. Η «προγενέστερη τιμή» είναι το κλειδί

Κάθε κατάστημα οφείλει να αναγράφει τη χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες πριν την έναρξη της έκπτωσης. Αν το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από μήνα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

2. Σαφήνεια στις τιμές και τα ποσοστά

Πρέπει να αναγράφονται τόσο η αρχική όσο και η νέα μειωμένη τιμή.

Αν το ποσοστό έκπτωσης αφορά πάνω από το 60% των προϊόντων, τότε η αναγραφή του ποσοστού στη βιτρίνα είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση διαφορετικών εκπτώσεων ανά κατηγορία, πρέπει να αναφέρεται το εύρος (π.χ. «από 20% έως 50%»).

3. Ιδιαίτερη προσοχή σε Stock και Outlet

Τα καταστήματα αυτά υποχρεούνται να δείχνουν ξεκάθαρα την παλιά τιμή, την τιμή outlet και την τελική εκπτωτική τιμή, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει το πραγματικό όφελος.

Προσοχή στα πρόστιμα. Οι έμποροι που χρησιμοποιούν παραπλανητικές πρακτικές βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες, που ξεκινούν από 20.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως το 4% του ετήσιου τζίρου τους σε περίπτωση υποτροπής.

«Μουδιασμένη» αγορά

Η εικόνα της αγοράς κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων παραμένει σύνθετη. Όπως είπε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, μιλώντας πρόσφατα με δημοσιογράφους, οι τιμές είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, με τις εκπτώσεις να φτάνουν μεσοσταθμικά το 50%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 70%. Παρ' όλα αυτά, η καταναλωτική κίνηση παραμένει υποτονική. Σύμφωνα με τον κ. Κογιουμτσή, βασική αιτία είναι η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρατεταμένη χρήση προσφορών και εκπτωτικών περιόδων, μετά την απελευθέρωση του σχετικού πλαισίου το 2022. Το ζήτημα αυτό, όπως ανέφερε, τέθηκε πρόσφατα και σε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Μαραβέγια, με αίτημα την επανεξέταση του ισχύοντος καθεστώτος.

«Η συνεχής προβολή προσφορών δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές και διευρύνει την οικονομική ανισότητα μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων», υπογράμμισε, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Black Friday, η οποία - όπως είπε - δεν μπορεί να διαρκεί ενάμιση μήνα, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται σε μία έως τέσσερις ημέρες, ώστε να διατηρεί τον πραγματικό εκπτωτικό της χαρακτήρα.

Αναφερόμενος στους καταναλωτές, τόνισε ότι πρέπει να δίνουν προσοχή στις αναγραφόμενες τιμές, υπογραμμίζοντας ότι η διπλή αναγραφή -της αρχικής και της μειωμένης τιμής- είναι κρίσιμη για να διαπιστωθεί αν η έκπτωση είναι πραγματική σε σχέση με τις τιμές των τελευταίων 30 ημερών. Όπως σημείωσε, οι πλασματικές εκπτώσεις πλήττουν τόσο τον καταναλωτή όσο και τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά.