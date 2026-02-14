Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Απορρίφθηκε η έφεση του Χεράσκεβιτς για το «κράνος μνήμης»

Ο Ουκρανός αθλητής skeleton, Βλαντισλάβ Χεράσκεβιτς, αποκλείστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πριν από την πρώτη του προσπάθεια στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στο Μιλάνο-Κορτίνα, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η ΔΟΕ απαγόρευσε στον Χεράσκεβιτς τη χρήση του εξατομικευμένου κράνους του, το οποίο φέρει πορτρέτα Ουκρανών αθλητών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο από τις αρχές του 2022. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το κράνος δεν περιέχει συνθήματα ή πολιτικά σύμβολα.

By provocatively disqualifying Ukrainian skeleton racer Vladyslav @Heraskevych before his first start, the International Olympic Committee has once again proven that reputations mean nothing and humanism is a complete fiction. For sports officials, potential Russian sponsorship… pic.twitter.com/0QdqmfWTnU — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 12, 2026

Την Παρασκευή (13/02), το CAS απέρριψε την έφεση του 27χρονου, με αποτέλεσμα να παραμένει αποκλεισμένος από την συνέχεια της διοργάνωσης. «Το ad hoc τμήμα του CAS απέρριψε το αίτημα και έκρινε ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι εγγυημένη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά όχι στον χώρο των αγώνων, κάτι που αποτελεί ιερή αρχή», δήλωσε στον ο γενικός γραμματέας του Δικαστηρίου, Ματιέ Ριμπ.

Παράλληλα, η Άνετ Ρόμπαχ, η Γερμανίδα που διορίστηκε από το CAS για να αποφασίσει το αποτέλεσμα, τόνισε πως: «εκτιμά πλήρως την επέτειο μνήμης του κ. Χεράσκεβιτς και την επιθυμία του να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την θλίψη και την καταστροφή που υπέστη ο ουκρανικός λαός, καθώς και οι Ουκρανοί αθλητές, ως αποτέλεσμα του πολέμου».

Це ціна нашої гідності.

This is price of our dignity. pic.twitter.com/00h3hlZs6i — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) February 12, 2026

Ωστόσο, η ίδια υπογράμμισε πως το Δικαστήριο δεσμεύεται από τις οδηγίες της ΔΟΕ σχετικά με το πως εκφράζονται οι αθλητές. «Ο μοναδικός δικαστής θεωρεί ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές επιτυγχάνουν μια λογική ισορροπία μεταξύ του συμφέροντος των αθλητών να εκφράζουν τις απόψεις τους και του συμφέροντός τους να λαμβάνουν αμέριστη προσοχή για την αθλητική τους απόδοση στον αγωνιστικό χώρο», συνέχισε η ίδια.

O Χεράσκεβιτς, του οποίου η κατάθεση διήρκησε δυόμιση ώρες, ζήτησε από το CAS να ανατρέψει την απόφαση του αποκλεισμού του, τονίζοντας πως ήταν «δυσανάλογη, μη βασισμένη σε τεχνική ή παράβαση ασφαλείας».

Μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση, ο Ουκρανός ταξίδεψε στην Γερμανία και το Μόναχο, όπου και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της πατρίδας του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον αθλητή να του παρουσιάζει το... επίμαχο κράνος του.