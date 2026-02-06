Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ποια είναι η Νεφέλη Τίτα που θα είναι σημαιοφόρος στην τελετή έναρξης

Η Νεφέλη Τίτα, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, θα είναι η Σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, αποτελώντας μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες της χώρας στη διοργάνωση.

Γεννημένη στις 11 Φεβρουαρίου 2003 στη Φλώρινα, η Τίτα ήρθε από πολύ μικρή ηλικία σε επαφή με το χιόνι, ξεκινώντας τη χιονοδρομία μόλις στα τέσσερά της χρόνια. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της είχε ο πατέρας της, Χρήστος Τίτας, προπονητής χιονοδρομίας, ο οποίος τη μύησε στο άθλημα και στάθηκε δίπλα της στα πρώτα, αλλά και πιο απαιτητικά βήματα της καριέρας της.

Αγωνιζόμενη στον Αθλητικό Όμιλο Φλώρινας, η Νεφέλη Τίτα έχει να επιδείξει σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έχει κατακτήσει μετάλλια σε Πανελλήνια και Βαλκανικά Πρωταθλήματα, ενώ διατηρεί σταθερή παρουσία σε διεθνείς διοργανώσεις της FIS, συμμετέχοντας σε αγώνες υψηλού επιπέδου και καταγράφοντας αξιόλογες κατατάξεις.

Η εμπειρία της σε κορυφαίες διοργανώσεις είναι πλούσια, καθώς έχει λάβει μέρος σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα Χιονοδρομίας, αντιμετωπίζοντας την παγκόσμια ελίτ του αθλήματος. Το 2020 εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Λωζάνη, ενώ το 2022 συμμετείχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου στα αγωνίσματα της χιονοδρομίας δρόμων αντοχής, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες του αθλήματος.

Παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, η Νεφέλη Τίτα διακρίνεται και εκτός αγωνιστικών χώρων, καθώς φοιτά στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελώντας πρότυπο αθλήτριας που συνδυάζει με επιτυχία τον αθλητισμό υψηλών απαιτήσεων με την ακαδημαϊκή πρόοδο.